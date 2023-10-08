تظاهرة تراثية لفرق شعبية بالجناح الإماراتي.. السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية

المصدر: البيان

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افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الخامسة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، ويواصل فعالياته حتى 14 الجاري، بمشاركة 6 دول عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية الجزائر، وتونس، إلى جانب الدولة المنظمة والمستضيفة للفعالية جمهورية مصر العربية بأجنحة مميزة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية، وتعزيز الروابط بين الشعوب، إضافة إلى نحو 1117 عارضاً من الفنانين والحرفيين في مجال المنتجات التراثية واليدوية.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعات وأجنحة المعرض، ووقف أمام الجناح الإماراتي، ممثلاً في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتبادل الحديث مع محمد علي مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والوفد الإماراتي.

واستعرض رئيس الغرفة، أمام الرئيس المصري، المنتجات التراثية للجناح الإماراتي والأفكار الخَلاّقة وابتكارات شباب الإمارات، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.

ونقل إلى الرئيس المصري تحيات دولة الإمارات حكومةً وشعباً، معرباً عن شكره لجهاز تنمية المشروعات، لحرصهم على دعوة دولة الإمارات بصفة دورية ممثلة في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وأكد أنه بمجرد تسلُّم الدعوة وطرحها على الأعضاء بمؤسسة سعود للمشاركة وفق نوعية مشروعاتهم وطبيعة المعرض، تلقت العديد من الرغبات من أصحاب المشاريع للمشاركة لعرض منتجاتهم بالأسواق المصرية من خلال معرض «تراثنا»، مؤكداً تميز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك.

وأوضح النعيمي أن الزائر لجناح الإمارات خلال أيام الفعاليات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة إلى عروض لفرقة شعبية إماراتية، جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات.

ولفت إلى أنه طوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، وكلمات شعبية تُراثية أُلفت خصيصاً لمصر الشقيقة، ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخ العلاقات المصرية الاماراتية العريقة، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن «الرزفة الحربية» و«اليولة» و«العيالة» و«الليوه»، وغيرها من نماذج للفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي.

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