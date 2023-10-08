التجارة تتصدر توجهات المستثمرين في الإمارات

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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تصدرت التجارة توجهات المستثمرين في الإمارات، مع تبوؤ التجارة التقليدية والرقمية المرتبة الأولى ضمن قائمة الأنشطة المسجلة الأكثر ترخيصاً في الدولة منذ بداية العام بإجمالي 5349 ترخيصاً جديداً حتى نهاية الربع الثالث 2023.

ويرجع نمو تراخيص أنشطة التجارة في الإمارات إلى نمو مكانة الدولة عالمياً وجهة للمال والأعمال والتسوق والسياحة ونشاط حركة التجارة بالسوق المحلي والمبادلات التجارية الخارجية لا سيما في دبي وأبوظبي إلى جانب استقطاب المزيد من المشاريع وتسهيل الإجراءات وإرساء أنماط جديدة للمستثمرين وتقليص متطلبات عمليات التأسيس للشركات الجديدة.

وسجل قطاع التجارة التقليدية 3149 ترخيصاً جديداً خلال الشهور التسعة الأولى من العام منها 1203 تراخيص لأنشطة التجارة العامة و1124 لأنشطة التصدير و822 ترخيصاً لأنشطة الاستيراد، وبلغ إجمالي تراخيص التجارة الرقمية 2200 ترخيص متضمنة 1349 ترخيصاً للتجارة عبر وسائل التواصل و851 ترخيصاً للتجارة من خلال المواقع الإلكترونية.

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