«إنديان تايمز»: دبي أكثر الأسواق نشاطاً للمنازل الفاخرة

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد موقع «إنديان تايمز» بتعزيز دبي مكانتها باعتبارها السوق الأكثر ازدحاماً ونشاطاً في المبيعات حول العالم للمنازل الفاخرة، حيث ضخ المشترون فيها أكثر من 1.59 مليار دولار، خلال الربع الثالث، وفقاً لتقرير «نايت فرانك».

وأشار الموقع الهندي إلى أن نخلة جميرا هي المنطقة الأكثر شعبية في المدينة للمشترين الأثرياء، حيث تمثل ما يزيد قليلاً على نصف مبيعات المنتجات الفاخرة، وأن أحياء مثل تلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا حظيت بشعبية كبيرة أيضاً، كما ارتفعت أسعار المنازل في المناطق الثلاث 16% عما كانت عليه قبل عام، وفقاً للتقرير.

ويؤكد «إنديان تايمز» ازدهار قطاع العقارات في دبي خصوصاً مع السياسات والإجراءات، التي اتبعتها حكومة دبي لتأشيرات الإقامة الذهبية، وغيرها من التسهيلات الأخرى، التي تجذب المستثمرين الأجانب. وأوضح الموقع أن سوق العقارات أيضاً يستفيد من تدفق المستثمرين الأثرياء حول العالم.

وشدد على أن المطورين يحاولون التحوط على رهاناتهم بشكل أكبر، من خلال المطالبة بدفعات مقدمة كبيرة قبل البدء في البناء، لكن مشتري المنازل الأثرياء يتحملون أيضاً المزيد من المخاطر، من خلال دفع مبالغ نقدية كبيرة مقدماً.

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