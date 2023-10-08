«سي إي أو وورلد»: الإمارات الأولى إقليمياً و الـ 15 عالمياً في رواتب الأمن السيبراني

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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نالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 15 عالمياً في قيمة الرواتب السنوية التي يتقاضاها المحترفون والخبراء في الأمن السيبراني، بحسب القائمة الصادرة عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وأفادت المجلة في التقرير المرفق بنتائج القائمة أن متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه الخبير في الأمن السيبراني في الإمارات يبلغ 96656 دولاراً، موضحة أن عدداً كبيراً من سكان الإمارات ينتمون إلى فئة مالكي الثروات الشخصية الطائلة، ما يجعل الدولة مهددة بأخطار سيبرانية هائلة، وذلك لرغبة قراصنة البيانات في اختراق البيانات الشخصية لهؤلاء الأثرياء وحساباتهم المصرفية، ما يخلق طلباً كبيراً على وظائف خبراء الأمن السيبراني، على اختلاف فئاتها.

وتفوقت الإمارات على كل من اليابان، هونج كونج، السويد، فرنسا، أيسلندا، إسبانيا، وإيطاليا، والتي جاءت جميعاً خارج قائمة الــ 15 الأوائل على القائمة. وكانت صدارة القائمة من نصيب سويسرا، والتي يبلغ متوسط الراتب السنوي الذي يتقاضاه الخبير في الأمن السيبراني بها 151.305 دولارات، تليها لوكسمبورج بمتوسط 131414 دولاراً، ثم المملكة المتحدة بمتوسط 172502 دولار. واحتلت الدنمارك، الولايات المتحدة، النرويج، هولندا، بلجيكا، كندا، ألمانيا، أستراليا، فنلندا، النمسا، وسنغافورة المراكز من الرابع حتى الرابع عشر على التوالي.

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