«آشيان لايت»: دبي مركز مالي عالمي بارز

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وصفت صحيفة «آشيان لايت انترناشيونال»، دبي بأنها مركز مالي عالمي بارز. ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أهمية دبي التي برزت بقوة في السنوات الأخيرة في مجال الخدمات المالية على مستوى العالم.

وأشارت إلى 12 محفزاً لتفوق دبي مركزاً عالمياً وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية ذات الطراز العالمي العصري إضافة إلى المناطق الحرة ومجمعات الأعمال والسياسات الصديقة للأعمال التجارية.

وأشارت «آشيان لايت انترناشيونال» إلى البيئة السياسية المستقرة في الإمارة واقتصادها المتنوع، وقوتها العاملة المنتمية إلى جنسيات وثقافات متعددة، واللوائح الصديقة للأعمال فضلاً عن ارتفاع مستوى جودة المعيشة فيها، وقربها من الأسواق الناشئة، واتصالها العالمي القوي، وبروز اسمها مركزاً للابتكار في مجال التقنية.

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