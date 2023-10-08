«نو-فا أثليجر» الإماراتية تطلق صيحات الملابس الرياضية لموسم الخريف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت العلامة التجارية «نو-فا أثليجر» الإماراتية أحدث صيحات الملابس الرياضية للموسم المقبل، والتي صممت لتناسب مجموعة من الأنشطة من ممارسة التمارين المكثفة مع الاستمتاع بلحظات من الاسترخاء، وتسمح لمرتديها بالتركيز من دون عناء على ممارسة التمارين المفضلة أو النشاط الترفيهي.

وقال بدر الغيث، مؤسس العلامة التجارية المحلية «نو-فا أثليجر»: «تعتنق «نو-فا أثليجر» نهج البساطة في تصميمها للملابس الرياضية، من خلال التركيز على استخدام الأقمشة النظيفة، والألوان المحايدة والتصاميم البسيطة.

تتميز بالملابس الأحادية اللون مع تداخل بسيط لألوان مختلفة، والملابس الأساسية الكلاسيكية، والأزياء الجميلة،التي تتناسب مع جميع صيحات الموضة». وتساعد مجموعة «نو-فا أثليجر» الأحدث في التخفيف من آلام الظهر، وتحسين الوضعية، فهي تتألف من تصاميم تقويرة الرقبة المميزة مثل حمالات الصدر بكتف واحد، والمصممة بأشرطة متقاطعة عند الظهر، وتلك الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي تمنحكم دعماً فائقاً خلال ممارستكم لأصعب التمارين الرياضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز