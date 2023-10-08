مسؤولون ومديرو شركات خلال «أديبك»: الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار في نشر حلول الاستدامة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد عدد من المسؤولين ومديري شركات المشاركين في «أديبك 2023» لـ«البيان» أن الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار في نشر حلول الاستدامة، وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون، وأشاروا إلى أن «أديبك 2023» فرصة للشركات الوطنية والعالمية لزيادة الاستثمار، والتوسع في مشاريعها واستكشاف فرص نوعية وضخ مزيد من الاستثمارات بمجال إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع جهود الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال رؤساء شركات ومشاركون بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»: «إن المعرض يوفر منصة مثالية وفرصة لاستعراض جهود الشركات الإماراتية في نشر حلول الاستدامة، ومبادرات خفض الانبعاثات».

بيئة حيوية وأكد أحمد خشّان، رئيس منطقة دول الخليج لدى «شنايدر إلكتريك» أن دولة الإمارات تدعم القطاع الخاص، وتوفر بيئة أعمال حيوية متكاملة متطورة ومرنة، وتشجع الشراكات، وتقدم تسهيلات متميزة غير مسبوقة لتعزيز أداء الشركات من مختلف الفئات، وترتقي بتنافسيتها وأدائها، وتفتح الآفاق أمام نموها وتوسعها واستدامة عملياتها، وأوضح أن معرض أديبك فرصة للشركات الوطنية للكشف عن رؤيتها واستعراض مشروعاتها.

وقال خشان: «إشراك القطاع الخاص وشركاته في مسارات التنمية ركائز محورية في رؤية «نحن الإمارات 2031» واستراتيجية «اصنع في الإمارات» ومئوية الإمارات 2071، وهذه الشراكة مع القطاع الخاص في الإمارات متواصلة في عام الاستدامة، عبر تشجيع الشركات على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بعد أن سجلت حتى الآن إطلاق 11 مشروعاً للطاقة صديقة للبيئة بقيمة 159 مليار درهم».

وأكد داميان بيوي، رئيس فرع الاستدامة والطاقة الجديدة في أمازون ويب سيرفيسز: «إن معرض أديبك 2023 فرصة للشركات والمستثمرين لاستعراض ابتكاراتهم، حيث عرضت «AWS» رؤيتها حول استخدام التكنولوجيا المبنية على السحابة في الشركات والمؤسسات لدفع الابتكار بشكل أسرع لعمليات أكثر كفاءة وسعياً نحو خفض انبعاثات الكربون». وقال: «نؤمن بأن قطاع الطاقة يحتاج إلى التقنيات المبتكرة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها. سنواصل تقديم الخدمات السحابية لهذه الشركات، مع التركيز على تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الصحة والسلامة وتسريع جهود تطوير مصادر الطاقة المتجددة».

أعمال مُستدامة

وأكد بيل فاس، نائب رئيس فرع الهندسة في «أمازون ويب سيرفيسز» أن الشركة قامت بنشر البيانات، التي تسلط الضوء على الأثر الاقتصادي للمنطقة الجديدة، حيث تقدر AWS أن المنطقة الجديدة في الشرق الأوسط (الإمارات) ستدعم نحو 6000 وظيفة بدوام كامل سنوياً في الباعة الخارجيين، من خلال الاستثمار بقيمة 20.1 مليار درهم مع تأثير اقتصادي متوقع على الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بقيمة 41 مليار درهم خلال الـ 15 عاماً المقبلة، ويشمل هذا الاستثمار جميع المصروفات النقدية المُرجعة مباشرة للمشروع، مثل واردات المعدات والبرامج المتخصصة والحصرية، والإنفاق داخل الدولة على البناء والعمليات.

وأضاف: إن «أمازون ويب سيرفيسز» تلتزم بإنشاء أعمال مُستدامة لعملائنا، مشيراً إلى مشاركة الشركة في تأسيس تعهد المناخ، وهو التزام بخفض انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر في أعمالنا بحلول العام 2040».

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