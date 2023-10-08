148 مشروعاً بـ«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» في 8 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كمحور أساسي لتعزيز التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة، واليوم تمضي المؤسسة قدماً لتؤكد ريادتها في هذا المجال عبر حزمة من الخدمات والتسهيلات المتكاملة والمعززة بباقة من الدورات التثقيفية وورش العمل والمعارض التي ترتقي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجع الشباب الإماراتي على ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤسسة أصبحت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة نواة لريادة الأعمال الوطنية في الإمارة عبر إطلاق إمكانات المواطنين واحتضان مشاريعهم وبلورة أفكارهم إلى أعمال رائدة، وتوفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال من الدعم الفني والإداري والتقني، وعليها قامت المؤسسة بمواصلة مسيرتها، بتنظيم الفعاليات المبتكرة كالدورات التدريبية وورش العمل والمعارض والملتقيات والحلقات النقاشية، بهدف تأهيل رواد الأعمال والارتقاء بإمكانياتهم ومهاراتهم في إدارة أعمالهم.

وأوضح إسماعيل، واصلت المؤسسة تسجيل بصمتها الواضحة والمتميزة في مسيرة الارتقاء بمشاريع الشباب ودعمها، حيث بلغ عدد المشاريع الجديدة المسجلة بالمؤسسة منذ بداية 2023 وحتى نهاية أغسطس الماضي 148 مشروعاً جديداً، وبلغ عدد المشاريع التي تم تجديدها 154 مشروعاً، كما بلغ عدد حاضنات الأعمال 14 حاضنة، وعدد الاستشارات المقدمة لرواد ورائدات الأعمال خلال الفترة نفسها 312 استشارة متنوعة، مؤكداً أن الاستثمار في تنمية وقدرات الشباب يعد أولوية وطنية لمواصلة مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن المؤسسة، قدمت منذ بداية العام الجاري 10 دورات تدريبية استفاد منها 619 مشاركاً ومشاركة، وتنوعت تلك الدورات من خلال تقديمها، ومنها الإبداع الثقافي من فكرة إلى شركة، والمهارات الأساسية في ريادة الأعمال، ودراسة الجدوى للمشاريع، وتسويق المشاريع الناشئة، وورشة «الابتكار في المشاريع الريادية»، ووسائل التواصل الاجتماعي، وورشة «القيادات في ريادة الأعمال»، و«التجارة الإلكترونية»، و«التفكير الإبداعي في ريادة الأعمال»، و«إدارة الإبداع»، مؤكداً أن جميع البرامج تم تصميمها لتطوير المشاريع القائمة والمستقبلية.

وأضاف إسماعيل قائلاً: يعكس عدد الأعضاء الجدد المنتسبين للمؤسسة خلال عامي 2021 – 2022 والذي بلغ 384 مشروعاً جديداً بنسبة نمو قدرها 26 % ليرتفع إجمالي المشاريع التي ترعاها المؤسسة إلى 1163 مشروعاً، نجاح المؤسسة في دعم مشاريع الشباب الوطنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، لتساهم بكفاءة عالية في خلق بيئة معطاءة مستدامة تجذب أصحاب الأفكار المبدعة، وتحول أفكارهم إلى مشاريع مستقبلية ناجحة وترتقي بإمكانياتهم ومهاراتهم في إدارة أعمالهم وابتكار لحلول لتطوير المنتجات وكسب رضا المستهلكين والمتعاملين وتجاوز التحديات في سوق مفتوح يتميز بالتنافسية بهدف تحقيق أهداف ورؤية مئوية دولة الإمارات 2071.

وأكد إسماعيل، أن المؤسسة نجحت في دعم 1668 مشروعاً رائداً خلال سنوات عملها، وذلك في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية والزراعية برأس الخيمة، والتي أكدت حضورها وتواجدها في السوق المحلي والإقليمي، حيث يسعى جزء كبير منها للانطلاق نحو العالمية، وذلك ضمن أهداف المؤسسة والتي تركز على تطوير منتجات وخدمات مشاريع الشباب، وتنمية وتمكين ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق، وإتاحة فرص التوظيف الذاتي وتنميتها، والترويج لجيل جديد من رواد الأعمال الشباب، واحتضان الابتكار وأفكار المشاريع الناشئة في رأس الخيمة.

وأضاف: تتضمن خدمات المؤسسة لأعضائها الانتفاع من الأراضي التجارية والصناعية، التي خصصها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لإنشاء المصانع والمرافق عليها لدعم الشباب في بدء مشاريعهم الصناعية الخاصة، بالإضافة لدعم المشاريع من خلال برنامج المشتريات الحكومية، حيث يتم إدراج الشركات المشاركة في المؤسسة في عمليات الشراء المحلية، مما يتيح لها فرصاً متميزة لتقديم العطاءات والعروض والتقدم للمناقصات الحكومية.

وأكد إسماعيل، اهتمام المؤسسة بتنويع عضوياتها، ومنها عضوية أصحاب الهمم، والتي تستهدف أصحاب الهمم من مواطني دولة الإمارات، حيث تم تخصيص 4 حاضنات، وتخصيص خدمة الشخصيات العامة في المؤسسات والدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم، بالإضافة لعضوية الطلبة، وهي مخصصة للفئات العمرية من 10 – 18 عاماً، كعضوية مجانية تمكنهم من الاستفادة من البرامج التدريبية والاستشارات الاقتصادية، بالإضافة لعضوية الأراضي الصناعية، ورواد الأعمال، ومراكز الأعمال.

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