«يوروفنت ميدل إيست» تطلق أكاديمية للتدفئة والتهوية وتبريد الهواء

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «يوروفنت ميدل إيست» أكاديمية للتدفئة والتهوية وتبريد الهواء، خلال مؤتمر صحفي في منتجع وسبا لو ميريديان بيتش بدبي مارينا. وتشكّل هذه الأكاديمية منصـة مفتـوحة، تضم دورات تدريبية مخصصة لتطوير مهارات مهندسي وفنيي التدفئة والتهوية وتبريد الهواء، وتجمع عالم التكنولوجيا، وسبل توفير الطاقة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال طارق الغصين، رئيس «يوروفنت ميدل إيست: «باتت مساعي تحسين كفاءة استخدام الطاقة، للحد من تأثير التغير المناخي أمراً شائعاً على جميع المستويات الحكومية، ويشهد قطاع التدفئة والتهوية وتبريد الهواء بدوره استثمارات كبيرة، وأصبح التحول نحو استخدام مواد تبريد بديلة أكثر إلحاحاً، وتعتمد كل هذه التطورات بشكل كبير على متخصصي التدفئة والتهوية وتبريد الهواء المدربين على التقنيات الجديدة، ومن دون الاستثمار في هذه القدرات لا يمكننا تحقيق أهداف الاستدامة، التي حددتها الحكومات الوطنية».

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