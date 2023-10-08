«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة بـ150 مليون دولار في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - البيان

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أكملت شركة جي إف إتش بارتنرز المحدودة، الواقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، والتابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، استحواذها على محفظة لوجستية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وهي محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات تضم أصولاً في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

تتكون المحفظة من أصول مدرة للدخل، إضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي، كما تضم المحفظة مزيجاً من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، إضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية، إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين.

وترى جي إف إتش بارتنرز أن فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في المملكة العربية السعودية سوف تستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ نسبة 5.9 % في عام 2023، وأكثر من 4 % في عام 2024. وبالمثل ترى جي إف إتش بارتنرز فرصاً جيدة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3% في عام 2023 متبوعاً بنسبة 4% في العام التالي، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية أيضاً. إضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً ما زالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار.

إضافة إلى المحفظة، تتضمن منصة الخدمات اللوجستية لشركة جي إف إتش بارتنرز في دول مجلس التعاون الخليجي خططاً لتطوير منشآت للخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة، بالشراكة مع كبار المطورين المحليين، لتمكين جي إف إتش بارتنرز ومستثمريها من الاستفادة من النمو المستمر المتوقع والمبني على زيادة مبيعات التجزئة، ونمو التجارة الإلكترونية، والتحول من المرافق القديمة إلى الأحدث والأعلى جودة.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش بارتنرز: «يسعدنا أن نعلن عن اكتمال الاستحواذ على هذه المحفظة من الأصول العقارية اللوجستية في السعودية ودولة الإمارات من خلال الجمع بين الأصول عالية الجودة المدرة للدخل وفرص التطوير العقاري، لاغتنام الفرص الناشئة عن التوسع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، في ظل رؤية المملكة 2030، التي تقود التطوير السريع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على قطاع النفط، كما أن هذه الفرصة ستعزز الخبرة العالمية العميقة التي تتمتع بها جي إف إتش بارتنرز في القطاع، والتي مكنتنا من بناء قدرات استثنائية ومحفظة من الأصول الممتازة في دول التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأوروبا».

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