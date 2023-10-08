جمارك دبي تدعم تسهيل التجارة الإلكترونية بالتعاون مع شركات الشحن السريع

المصدر: دبي – البيان

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عقدت جمارك دبي لقاء موسعاً مع شركات خدمات الشحن السريع، لدعم تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، وترسخ دبي منصة عالمية للتجارة الإلكترونية بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي، بحضور فريدة فاضل مدير إدارة التدقيق الجمركي في جمارك دبي، يونس إبراهيم كلبت مدير أول إدارة خدمة العملاء في إدارة إسعاد العملاء في جمارك دبي، وعلي التميمي مدير أول قاعدة بيانات القيمة بإدارة القيمة الجمركية، ونيماناد بوبادي مدير مشروع بإدارة تقنية المعلومات.

وقال يونس إبراهيم كلبت: «تواصل التجارة الإلكترونية توسعها عالمياً وإقليمياً ومحلياً في ظل التقدم التكنولوجي، والذي أسهم في زيادة أعداد المتاجر الإلكترونية والمستخدمين للإنترنت في عمليات البيع والشراء، نحن نتواصل مع عملائنا عن قرب وندعم أعمالهم بتوفير خدمات نوعية تلبي توقعاتهم، وتعد منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي طورتها جمارك دبي، لقيادة التحولات الجديدة في القطاع التجاري كما أنها تعمل على توفير خدمات استثنائية لشركات التجارة الإلكترونية والقطاعات المرتبطة بها مثل الشحن والنقل».

وناقش الحضور عمليات التدقيق الجمركي، حيث تم الرد على كافة استفسار الشركات وعرض خبرات وأنظمة جمارك دبي، بالإضافة إلى استعراض مشروع التجارة الإلكترونية لجمارك دبي، والذي يعتمد على تقنيات البلوك تشين لتقصير سلاسل التوريد فيما يتوقع نمو مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 6 مليارات دولار في 2023.

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