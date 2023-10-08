الشركات العالمية تستعرض أحدث تقنياتها في «جيتكس جلوبال»

المصدر: دبي - البيان

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يعود «جيتكس جلوبال 2023» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبرالجاري، ويتوقع للنسخة المرتقبة الثالثة والأربعين من الحدث العالمي أن ترتفع فيها المشاركات عن العام الماضي، حيث شارك في الدورة السابقة 5000 شركة عارضة على امتداد 26 قاعة عرض بمساحة إجمالية بلغت مليوني قدم مربع.

ويشكل الحدث فرصة ذهبية لتواصل الشركات مع عملائها وشركائها وقادة القطاع والخبراء من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وذلك لاستكشاف سبل تعزيز الإنتاجية الرقمية، ودفع الاقتصاد الرقمي، وبناء منظومة رقمية أقوى.

ويعكس هذا الحدث السنوي الذي يستمر لخمسة أيام، بحجمه الاستثنائي وتوسعه المستمر، حركة التحول الرقمي الطموحة في دولة الإمارات والمنطقة، على غرار المبادرات الحكومية مثل البرنامج الوطني الإماراتي للمبرمجين، واستراتيجية دبي للميتافيرس، ومبادرة «الجيل التالي» التي ترتقي بدولة الإمارات إلى صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويرتبط جيتكس جلوبال بالعديد من مذكرات التفاهم والشركات المؤسسية المهمة بين القطاع العام والشركات الخاصة، حيث شكل منصة لإبرام شراكات أعمال راسخة على مدار العقود الأربعة الماضية.

«هواوي» راعٍ ذهبي

وأعلنت هواوي مشاركتها كراعٍ ذهبي في «جيتكس جلوبال 2023» لتجسد من خلاله التزامها بدعم جهود قطاعات الأعمال في المنطقة لتحقيق أقصى استفادة من فرص الرقمنة المتطورة المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية والشبكات المتقدمة وتقنيات الطاقة الرقمية.

وتستعرض هواوي خلال المعرض سبل دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أسس عمليات القطاعات لخدمة مجموعة متنوعة من السيناريوهات الصناعية تسهم في رفع مستوى الابتكار وتسريع مراحل نمو الأعمال وجودة الخدمات بوتيرة غير مسبوقة. وستعرض الشركة أيضاً استراتيجية ومنتجات وحلول فرع أعمالها للطاقة الرقمية التي تسعى من خلاله لمساعدة عملائها على الوفاء بمتطلبات استخدام الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة وتخفيض البصمة الكربونية عن طريق إرساء مستقبل أكثر استدامة لكامل منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف ارتباطاته مع القطاعات الأخرى.

وقال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «يشهد عالمنا بداية فصل جديد من التحول الذكي. ونقف اليوم على أعتاب عالم ذكي جديد يزخر بالفرص، يتخلله الكثير من التحديات. ونسعى من خلال مشاركتنا في معرض «جيتكس جلوبال» لاستكشاف مزيد من فرص التعاون مع شركائنا وعملائنا الإقليميين لرفع مستوى استفادة القطاعات من الفرص الاستراتيجية الجديدة للتقنيات الرقمية ممثلة بالذكاء الاصطناعي، والسحابة، والشبكات المتقدمة والطاقة الرقمية التي يجب أن تحظى جميها بدعم رفيع المستوى من قدرات وحلول الأمن السيبراني. ولن تقتصر مشاركتنا على استعراض ابتكاراتنا وتقنياتنا المتطورة فحسب، بل سنسعى لبناء مزيد من جسور التعاون لبناء النظام الإيكولوجي المطلوب في المنطقة خدمة لمسارات التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة».

سيتمكن زوار «جيتكس جلوبال» من التعرف على أحدث ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات الذكية من هواوي من خلال جناح الشركة في المعرض. وسيلقي خبراء هواوي كلمات رئيسية ويشاركون في جلسات حوارية ستتناول موضوعات مهمة في مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاتصال الذكي، وتحقيق خريطة طريق الاستدامة من خلال مبادئ جديدة مثل «مقرات العمل صفرية الانبعاثات» التي ستكشف هواوي النقاب عنها خلال المعرض.

وتستعرض «أوراكل Oracle» أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تستهدف مساعدة نجاح الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة لعام 2031، وتقدم «أوراكل» مجموعة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية من الجيل الثاني على بنية تحتية سحابية للذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها وابتكارات الذكاء الاصطناعي المبتكرة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 في الإمارات العربية المتحدة – وهي خطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 335 مليار درهم.

وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول - سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي بدولة الإمارات في «أوراكل Oracle»: «كان جيتكس دائماً فرصة لنا للاستجابة للأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات، ونوضح هذا العام كيف يمكن لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها أن تساعد في مواجهة التحديات التجارية الأكثر تعقيداً في مختلف الصناعات، للمساعدة في تعزيز النمو».

وتوضح «أوراكل» خلال فعالياتها في المعرض أيضاً سبب اختيار &e، وإنجازات، وبتروفاك، وعبد الواحد الرستماني، وبريد الإمارات، وجمارك أبوظبي، وميناء الفجيرة، وشركة الجرافات البحرية الوطنية، وميرال، ودولسكو، والعديد من مؤسسات القطاع العام والخاص في الإمارات حلول الحوسبة السحابية من «أوراكل» لقيادة التحويلات والأعمال الرئيسة.

«إريكسون» تتخيل الممكن

كما أعلنت شركة «إريكسون» العالمية عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، وتأتي مشاركة إريكسون في نسخة هذا العام من المعرض الرائد في مجال التكنولوجيا تحت شعار «تخيل الممكن».

وستقوم إريكسون خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 باستعراض قوة الاتصال غير المحدود وأهمية الشبكات عالية الأداء في المساعدة في تحقيق مستقبل رقمي صافي الصفر وتمكين تجارب جديدة للمستهلكين والشركات.

ويمكن لزوار المعرض أن يحظوا بفرصة التفاعل مع خبراء متخصصين في جناح إريكسون، والتعرف على العروض التوضيحية الخاصة بالتقنيات المتطورة التي تتيحها شبكة الجيل الخامس، مثل الواقع الممتد.

هذا وتشير تقديرات نسخة شهر يونيو 2023 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون، أن الاشتراكات في شبكات الجيل الخامس في دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو إلى 70 مليوناً بحلول عام 2028، أي ما يمثل 86% من إجمالي قاعدة المشتركين في نهاية تلك الفترة. وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي الصدارة في عمليات نشر وعروض خدمات شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، مثل النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والوصول اللاسلكي الثابت (FWA).

وتسعى إريكسون عبر تطوير التكنولوجيا والتعاون وإطلاق محادثات مثمرة مع المتخصصين في الصناعة، إلى تعزيز المستقبل الرقمي في المنطقة، وتشجيع الأجيال القادمة من القادة للانضمام إلى الثورة التكنولوجية في المنطقة.

«كلاوديرا» تعزز الابتكار

وأعلنت كلاوديرا، الشركة المتخصصة في البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يثق بها العديد من الشركاء حول العالم، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر جيتكس 2023 بالتعاون مع شريكتها، دبي الرقمية، وهي هيئة حكومية تكرس كل مجهوداتها لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. وتشارك كلاوديرا هذا العام في معرض ومؤتمر جيتكس في دبي للعام الثالث على التوالي لتركز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة، مع تسليط الضوء على التزامها بدعم الابتكار والتعاون مع مختلف الهيئات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال كريم عازار نائب الرئيس الإقليمي في شركة كلاوديرا، «يقدم جيتكس فرصة رائعة لكلاوديرا لتسليط الضوء على اهتمام الشركة والتزامها الشديد بالابتكار، حيث تقدم لنا مثل هذه المعارض الفرصة للتفاعل المباشر مع مختلف شرائح المجتمع وعرض الإمكانيات التي تقدمها كلاوديرا، وتعزز أيضاً من علاقاتنا مع شركائنا وعملائنا، فضلاً عن تعزيز الابتكار في المجال التكنولوجي في معرض ومؤتمر جيتكس 2023».

وتستعد شركة «أتش بيHP» للمشاركة في «جيتكس جلوبال»، وخلال الفعالية، ستعرض مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل، والتي تضم حلولاً وخدمات مصممة بعناية لإحداث تحول جذري في تجربة العمل متنوع الأماكن، وتعزيز المساواة في بيئة العمل عبر أنماط الاستخدام والإعدادات والمواقع المتنوعة. واستعداداً لبدء عصر جديد من بيئة العمل متنوع الأماكن، تقدم مجموعة منتجات «أتش بي» المتطورة أدوات تعاون وإنتاجية قوية تركز على الأمان؛ بدءاً من أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل والأجهزة الطرفية التجارية وحتى حلول وخدمات الطباعة المستدامة، لتوفر بذلك تجارب عمل استثنائية تتجاوز التوقعات. وستتاح أمام عملاء «أتش بي» وشركائها فرصة مباشرة لاستكشاف مجموعتها الشاملة من الحلول والخدمات المستقبلية، والمصممة خصيصاً لتعزيز التكيف في بيئة العمل متنوع الأماكن.

وقال بيتر أوغانيسيان، المدير العام لشركة «أتش بي» الشرق الأوسط: «تسعدنا المشاركة في نسخة هذا العام من معرض «جيتكس جلوبال»؛ حيث نتطلع إلى تقديم مجموعة المنتجات المتوافقة مع مستقبل العمل للأطراف المعنية والعملاء الرئيسيين والشركاء، والتي سنؤكد لهم من خلالها مساهمة «أتش بي» المتواصلة في تعزيز مستقبل العمل. ومع الاعتماد الفعلي لبيئة العمل متنوع الأماكن في المنطقة، فنحن ملتزمون في «أتش بي» بالحفاظ على استمرارية الاتصال والإنتاجية والأمان لدى المستخدمين العاملين ضمن بيئة العمل الجديدة».

«ليكسار» تطرح حلول الذاكرة

وتستعرض شركة ليكسار، العلامة التجارية العالمية في مجال حلول الذاكرة والتخزين، «مستقبل حلول الذاكرة والتخزين» في معرض جيتكس جلوبال.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية: «يمثل جيتكس جلوبال فرصة لشركتنا لتسليط الضوء على التزامنا العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضاف: «نعمل بكل جهد لتوسيع وجودنا ولوصولنا إلى السوق في المنطقة من خلال نظامنا البيئي عبر شركائنا، ومشاركتنا في هذا الحدث لا تمنحنا فقط فرصة لتعزيز علاقاتنا الحالية وبناء علاقات جديدة، بل تتيح لنا عرض أحدث تقنيات الذاكرة والتخزين التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية لعملائنا مع تمكينهم أيضاً من تخزين بياناتهم والوصول إليها بشكل آمن».

كما نوه عبيدة بأن الاختراق المتزايد للتقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وانتشار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والانخفاض المطرد في أسعار أجهزة التخزين الاستهلاكية، مثل محركات الأقراص الصلبة وSSD، هي بعض العوامل التي تدفع سوق تخزين البيانات إلى الأمام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

«سولار ويندز»

وأعلنت شركة «سولار ويندز SolarWinds» العالمية في مجال توفير برمجيات بسيطة وقوية وآمنة للرصد وإدارة تكنولوجيا المعلومات، عن مشاركتها في المعرض جنباً إلى جنب مع شركائها في التوزيع ذي القيمة المضافة في المنطقة –CyberKnight وSpire Solutions– لعرض منتجاتها الحائزة على جوائز في قابلية المراقبة الكاملة، ومحفظة إدارة قواعد البيانات الشاملة، وحلول إدارة الخدمات.

وقال عبد الرحمن طارق، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط: «اليوم، يعد التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة المحركين الرئيسيين لجميع الصناعات والاقتصادات، وهذا هو السبب في أن جيتكس مفيد للغاية لأعمالنا».

وأضاف طارق «يعد المعرض التجاري منصة مثالية لإخبار المشهد التكنولوجي بالابتكارات التي ندعمها بالذكاء الاصطناعي والتي نقدمها لتسريع الاقتصاد الرقمي، وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بسوق الإمارات العربية المتحدة وهي فرصة رائعة لإظهار كيف يمكن لشركة «سولار ويندز» وشركائنا في التوزيع ذوي القيمة المضافة في المنطقة مساعدة المؤسسات على تسريع رحلتها الرقمية ودفع التحسينات في حلول السحابة الهجينة والقابلية للملاحظة».

كما أعلنت «سينتينل وان SentinelOne»، المتخصصة عالمياً في مجال المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن مشاركتها في الحدث العالمي. وخلال الفعالية التقنية المرموقة، تسلط سينتينل وان الضوء على حلولها الريادية وتبرز مدى فعاليتها في مواجهة العدد المتزايد من الهجمات في البيئات السحابية التي تتعرض لها المؤسسات حول العالم.

وقالت مريم الوزاني، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينتينل وان: «يعد جيتكس أكبر فعالية تقنية شاملة في العالم، ويوفر لنا منصة لا مثيل لها لاستعراض حلولنا للأمن السيبراني أمام جمهور متنوع ومؤثر، ويصلنا بالعملاء والشركاء المحتملين وبخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم لتمكيننا من توسعة شبكتنا وتواجد علامتنا التجارية. ستسهم مشاركتنا في ترسيخ دورنا المهم في إعادة تعريف الأمن السيبراني وحماية الأعمال من التهديدات الناشئة، ونتطلع إلى مشاركة المرئيات وأفضل الممارسات لمساعدة المؤسسات الرائدة في تجنب التهديدات وتخفيض المخاطر والحفاظ على سلامة النظام والبيانات».

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