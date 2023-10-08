«صونز» تكشف النقاب عن مكبر الصوت «موف 2»

المصدر: دبي - البيان

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طرحت شركة «صونز» Sonos الأمريكية في الإمارات جهاز «موف 2Move»، وهو الجيل الثاني من مكبر الصوت «موف» الأكثر مبيعاً لديها، والذي يوفر صوت استيريو واسع النطاق، ويضم بطارية فعالة تدوم حتى 24 ساعة، ويتمتع بتصميم فائق المتانة ومقاوم للماء ومثالي للحفلات. كما يعتبر جهاز «موف 2» الذي يجمع ما بين الابتكارات الصوتية الثورية والتحسينات التصميمية المستدامة، المنتج المحمول الأكثر استدامة حتى الآن لشركة Sonos والجهاز الأول الذي يوفر صوت استيريو في الهواء الطلق، بدءاً من حفلات العشاء في المساحات الخارجية وأمسيات التخييم تحت ضوء النجوم وصولاً إلى التجمعات في مواقف السيارات والحفلات بجانب أحواض السباحة.

وفي خطوة ثورية، أسدلت شركة «صونز» الستار عن جهاز «موف 2» بلون زيتوني يخلب الألباب، لتستمر مع الوقت بالكشف عن ألوان جديدة. والجدير ذكره أن هذا الإصدار الحصري باللون الزيتوني سيباع حصراً في متجر «صونز» في مول الإمارات.

وفي هذا السياق، علق باتريك سبينس، الرئيس التنفيذي لشركة Sonos، قائلاً: «ما زال جهاز Move مكبر الصوت الأكثر مبيعاً في فئته منذ إطلاقه في العام 2019، إذ يتسم بتصميم فريد ومتعدد الاستخدامات وينتج صوتاً قوياً. فنحن ندأب على ابتكار تجارب صوتية استثنائية تحث عملاءنا على توطيد علاقاتهم مع الآخرين حيثما حلوا. ولا شك في أن جهاز Move 2 يعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة استماع مناشدة للحواس من خلال دمج تقنية صوت الاستيريو في جهازنا المحمول الأكثر شعبية والذي يحاكي مكبرات الصوت من مجموعة Era من حيث التصميم الثوري والأنظمة الصوتية من الجيل التالي».

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