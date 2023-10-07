وزير الموارد البشرية والتوطين يكرم 3 شركات من الإمارات تميزت في أعمالها وملف التوطين

المصدر: البيان

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كرم معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، 3 شركات من الإمارات تميّزت في أعمالها وملف التوطين وكان قد تم تكريمها على هامش اجتماع لجنة وزراء العمل الخليجية في سبتمبر الماضي بمسقط.

وخلال حفل أقيم في مبنى الوزارة بدبي، كرّم معاليه شركة "كيوليس أم. إتش. أي" لإدارة القطارات وتشغيلها، و"اعتماد القابضة"، وذلك عن فئة الشركات الرائدة في مجال التوطين، إضافة لمركز "ديرماميد كلينك" التي فازت عن فئة أفضل مشروع صغير.

وهنأت وزارة الموارد البشرية والتوطين هذه الشركات على إنجازاتها وثمنت جهودها في سوق العمل.

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