«الاقتصاد» وغرفة أبوظبي تعززان التعاون مع الهند

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مشتركاً مع وفد رفيع المستوى من الهند، برئاسة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة، ضم أكثر من 20 رئيساً تنفيذياً لعدد من أبرز الشركات الهندية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث ناقش الحضور آليات التعاون المستقبلي وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالعلاقات المتنامية باستمرار بين الإمارات والهند، خصوصاً بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، مؤكداً التزام الإمارات بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومصممي السياسات في كلا البلدين لتحقيق مزيد من الازدهار والنمو لكليهما.

وقال: «العلاقات الإماراتية - الهندية اليوم هي في أفضل حالاتها منذ البدء الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين قبل أكثر من 50 عاماً، وقد قرّبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقتصادين أكثر، وعززت التبادل التجاري والاستثمارات ورسخت منصة متينة للتعاون المستقبلي المشترك، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة مهمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية وتعزيز الحوار، وترسيخ شبكات العلاقات، التي تتطور إلى شراكات مثمرة تفيد الجانبين»، وأضاف: «أتطلع لمواصلة العمل مع بيوش غويال لضمان تحقيق الاتفاقية الشاملة مزيداً من النتائج النوعية الملموسة مستقبلاً».

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