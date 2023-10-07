3 فائزين بمسابقة مبادرة الطاقة السيبرانية 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «مبادرة الطاقة السيبرانية 2023»، التي تم إطلاقها بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وشركة «أدنوك»، بهدف بناء المرونة السيبرانية، عن أسماء الفائزين في مسابقتها الأولى من نوعها للتدريبات السيبرانية شديدة الواقعية. وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم كل من: عبدالمؤمن بن عمروش، وبنهور تكستي، وأسامة مصابيح، لما أبدوه من يقظة استثنائية، وقدرتهم على ابتكار حلول أثبتت جدارتها في التصدي بفعالية لتحديات الأمن السيبراني المعقدة.

وقد جمع هذا الحدث الخاص بالأمن السيبراني، الذي أقيم خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكثر من 200 من المتخصصين في المجال السيبراني من قطاع الطاقة للتنافس في جولة افتراضية، تلتها جولة نهائية شهدت منافسة أفضل 10 مواهب في مجال الأمن السيبراني. وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: نحن اليوم على أعتاب منعطف محوري في تاريخ البشرية، حيث يتطلب تقاطع التكنولوجيا والطاقة أعلى درجات اليقظة في مجال الأمن السيبراني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز