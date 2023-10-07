«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار سندات الشق الثاني المقومة بالدولار في المنطقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول، طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار 26 سبتمبر الماضي وبلغت قيمة الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إماراتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ليحقق عائدات بلغت 6.32 % في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال العام 2023.

وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة.

كما نجح «أبوظبي الأول» في تخصيص 79 % من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه البنك لأي من إصداراته حتى الآن.

وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي.

ونجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار.

وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم.

ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في 2023.

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