تداول أسهم زيادة رأسمال «الخليج للملاحة» الأربعاء

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة أنها استكملت متطلبات زيادة رأسمال الشركة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك بناء على قرارات اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم 11 سبتمبر الماضي، والتي تضمنت موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار خاص لعدد 220 مليوناً من الصكوك إلزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهماً و10 فلوس وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 درهماً.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أن إجراءات الزيادة في سوق دبي المالي كالتالي: «10 أكتوبر الجاري هو تاريخ التفعيل بعد ساعات التداول، وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة متضمنة للأسهم الناشئة عن زيادة رأس المال سيكون اعتباراً من 11 أكتوبر الجاري، وسيصل رأس المال بعد الزيادة: 837,695,625 درهماً، لتكون نسبة الزيادة 31.36 %».

وأكدت «الخليج للملاحة» أنه لن يكون هناك أي تعديل على سعر السهم الحالي، كما أن جميع الأسهم الجديدة والبالغ عددها 200 مليون سهم ستكون خاضعة لفترة حظر عن التداول لمدة سنة واحدة.

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