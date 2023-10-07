«ميريد» تتعاون مع «ميراج» لتطوير معلم سكني جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة التطوير العقاري العالمية «ميريد» رسمياً عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة «ميراج» للاستشارات، ويهدف هذا التعاون إلى دفع حدود التصميم والهندسة المعمارية في دبي، من خلال مشروع سكني فريد من المتوقع أن يصبح أحد المعالم البارزة في أفق دبي.

وسيحتوي المشروع الراقي عند اكتماله على 311 شقة، ومن المقرر أن يصبح معلماً بارزاً يمكن رؤيته من جميع أنحاء دبي، ويجمع المشروع بين خبرات «ميريد» العالمية، وإبداع «ميراج» الاستثنائي في التصميم والهندسة المعمارية لتحقيق تجربة مثالية، حيث يوفر للسكان وسائل راحة عالمية المستوى، بما في ذلك المنتجعات الصحية، المطاعم، نادٍ للأطفال، منطقة شواء، حمام سباحة إنفينيتي، صالة للألعاب الرياضية، مناطق لممارسة اليوغا، منافذ البيع بالتجزئة وغيرها الكثير، ومن المقرر أن تستمر مرحلة التصميم واختيار المقاول المناسب لمدة عام واحد، تليها مرحلة البناء الرئيسية، والتي من المقرر أن تنتهي خلال ثلاث سنوات، بما في ذلك تسليم الوحدات للعملاء.

وتتمتع «ميراج» بسجل حافل في تنفيذ المشاريع البارزة في دبي مثل فندق العنوان جراند كريك، وجزيرة بلوواترز، مما يجعلها الشريك المثالي كونها مستشاراً رئيسياً متعدد التخصصات لتصميم هذا المشروع السكني الراقي الجديد لشركة ميريد، والإشراف عليه، ويشمل دور «ميراج» التصميم والهندسة المعمارية والجيوتقنية والمناظر الطبيعية وغيرها، ومن الجدير بالذكر أن «ميريد» نجحت باستقطاب ألمع المواهب المتخصصة، بما في ذلك المهندسون المعماريون ومصممو الديكور الداخلي للمشروع للعمل بشكل وثيق مع «ميراج».

وقال راميل جولييف، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد»: تأتي خبرة «ميراج» الواسعة في تصميم المشاريع والمساكن الفاخرة ومشاريع الضيافة الفندقية من فئة الخمس نجوم دافعاً رئيساً وراء كونها الخيار الأمثل لهذا المشروع الجديد، الذي يتطلب منظوراً جديداً ورؤية جديدة. ومع الجمع بين الخبرة المحلية الضليعة لشركة «ميراج» وكفاءة «ميريد» على الساحة العالمية للتطوير العقارية فإن هذا المشروع السكني الجديد سيكون بارزاً حقاً من جميع الجوانب، من اللمسات النهائية الراقية إلى وسائل الراحة العالمية، التي تركز على احتياجات السكان.

من جهته، قال عمار طحيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ميراج»: تفتخر «ميراج» بكل مشروع نقدّمه، وهذا المشروع الجديد من «ميريد» يتماشى تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية لتعزيز سجلنا الحافل في تصميم وتسليم أبرز المعالم في المنطقة.

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