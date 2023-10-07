98 % إنجاز مشروع «بارك أفينيو 2»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عزيزي» للتطوير العقاري أن مشروعها «بارك أفينيو 2» في مدينة محمد بن راشد حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 98%، في مؤشر يعكس التزام «عزيزي» للتطوير بسرعة الإنشاءات والتقدم بثبات، وفقاً للجدول الزمني لموعد التسليم المقرر في الربع الرابع من العام الجاري.

ويعتبر «بارك أفينيو 2» مجمعاً سكنياً حيوياً، يمتاز بالربط الجيد مع محيطه، ويتمتع بموقع استراتيجي في واحدة من أكثر المناطق المرشحة للنمو، وأكثرها جاذبية في دبي، ويضم 372 وحدة سكنية، و29 مساحة للبيع بالتجزئة داخل المباني، التي تتميز بمجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وحمامات السباحة.

وتشهد أعمال الإنشاءات في «بارك أفينيو 2» تقدماً سريعاً وملحوظاً، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية والطابوق والتكسية الداخلية والبلاط 100 %؛ فيما تبلغ نسبة الإنجاز في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية 99%؛ أما الأعمال الخارجية فقد اكتملت بـ98%؛ وتم استكمال حمامات السباحة والواجهات بـ99%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في جميع مباني «بارك أفينيو» حالياً 425 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: نعبر عن سعادتنا بالتقدم السريع في أعمال الإنشاءات في «بارك أفينيو 2»، ونتطلع إلى استكماله بشغف خلال الأسابيع المقبلة. يجسد المشروع أرقى معايير الرفاهية، فقد حرصنا على تصميم كل تفاصيله بعناية ليسهم في إعادة تشكيل مفهوم الفخامة في صناعة العقارات، واليوم يعد هذا المشروع نموذجاً لالتزامنا الراسخ تجاه الحفاظ على الجودة والتميز، حيث يوفر للسكان نمط حياة فريدة، تمزج بين التصميم المعاصر والراحة، التي لا تضاهى، ليكون بذلك الملاذ الأمثل لتحقيق طموحات السكان وأحلامهم.

ويقوم تصميم المشروع حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح، الذي يسهل الوصول إليه.

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