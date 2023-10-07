9.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي 9.5 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1445 مبايعة بقيمة 4.93 مليارات درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم، و1197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.18 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 70.33 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 319.83 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 98.25 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 130.27 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 200 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 139 مبايعة بقيمة 181.51 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 157.18 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 316.03 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 4.2 مليارات درهم، منها 62 رهن أراضٍ بقيمة 798.55 مليون درهم، و407 رهونات فلل وشقق بقيمة 3.4 مليارات درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 2.4 مليار درهم، وأخرى في منطقة الروية الأولى بقيمة 283.8 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبات بقيمة 392.01 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 98.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 45 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 233 مبايعة بقيمة 889.65 مليون درهم، منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 220.54 مليون درهم، و208 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 669.11 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100.44 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 14.47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 13.58 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.51 ملايين درهم، وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 43.53 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 200 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخبيصي، وأخيراً مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 40.24 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 40.79 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 30.37 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 373.35 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 242.83 مليون درهم، و56 رهن فلل وشقق بقيمة 130.51 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 226.98 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 23.04 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 26.17 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 7.5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 6.44 ملايين درهم.

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