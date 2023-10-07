«دبي الجنوب» تنجز مشروع «فلل النبض»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي الجنوب للعقارات، الانتهاء من مشروع «فلل النبض»، الذي يمتاز بموقع استراتيجي ضمن المنطقة السكنية بدبي الجنوب. وحظي المشروع باهتمام كبير منذ إطلاقه، حيث أقبل المستثمرون على شراء جميع وحداته، البالغ عددها 342 فيلا.

ويمتاز المشروع بموقعه الاستراتيجي على امتداد شارع إكسبو، وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسة في المدينة، ويضم وحدات تاون هاوس واسعة، مكونة من غرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى فلل شبه مستقلة من أربع غرف، وتأتي كل واحدة منها مجهزة بمطبخ مغلق، وحديقة خاصة، وغرفة للخادمة، وغرفة للتخزين ومكتب، بالإضافة إلى غرفة للغسيل.

وقال نبيل الكندي المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: يسعدنا الإعلان عن الانتهاء من مشروع «فلل النبض»، بعد إطلاقه الناجح، والطلب الهائل من العملاء، لإدراكهم القيمة المضافة التي يضمنها العيش في المنطقة السكنية بدبي الجنوب. إن هذه المنطقة تمثل مفهوماً مبتكراً للحياة الحضرية، من خلال اتصالها السلس بأشهر معالم دبي عبر الطرق الرئيسة وخطوط المترو.

وتعمل دبي الجنوب على تعزيز المنطقة السكنية بالمرافق المريحة والملائمة لمستأجريها، بما في ذلك مدرسة تعتمد المنهج البريطاني، حيث بدأت أعمال البناء بالفعل، ومن المقرر أن تفتح باب التسجيل للطلاب في نهاية العام. وتم تعزيز المشروع أيضاً بالحدائق العامة والملاعب الرياضية والمحلات التجارية وهايبر ماركت تبلغ مساحته 50,000 قدم مربعة، تم افتتاحه مارس الماضي ، ومسجد ومحطة بترول، وخط عام للحافلات، يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو. وتعد المنطقة السكنية حالياً موطناً لأكثر من 25,000 نسمة، يستمتعون بنمط الحياة المميز، ومجموعة من المرافق، والعديد من المجمّعات السكنية المسورة، التي تضم شققاً ووحدات تاون هاوس.

وتعتبر دبي الجنوب موطناً لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المتاحة بنظامي التملك الحر والاستئجار.

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