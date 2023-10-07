«24SEVEN» تفتتح مكتباً إقليمياً بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منصة «24SEVEN»، المتخصصة في تكنولوجيا متاجر البقالة والتجارة المجتمعية في باكستان، عن خططها للدخول إلى السوق الإماراتي، من خلال افتتاح مكتبها الإقليمي في دبي.

وتعتبر «24SEVEN»، رائدة في التجارة المجتمعية في باكستان، وتخدم المنصة حالياً أكثر من 6500 متجر بقالة، و1.2 مليون عميل يومياً. ومن خلال التجارة المجتمعية، تقوم على تعزيز علاقات عمل مع متاجر البقالة، وطرح حلول تكنولوجية أكثر فعالية، تخدم العملاء، وتدعم المالكين والمشغلين في 10 مدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. وتماشياً مع استراتيجيتها للنمو والتوسع والانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف تنطلق بعملياتها في الإمارات، من خلال علامتها التجارية «24SEVEN Optima».

وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز مرونة التحول الرقمي في قطاع التجزئة، تأسست العلامة لتمكين عمليات متاجر البقالة من خلال توفير حلول شاملة متخصصة ومتطورة ومستدامة، عبر برامج وأجهزة نظام نقاط البيع، ومجموعة من أنظمة إدارة الملكية المتكاملة، التي تُمكّن مشغلي محلات البقالة من إدارة متاجرهم الفعلية بسلاسة ومرونة تامة، فضلاً عن تعزيز إمكانات التجارة الإلكترونية.

وسيتولى جرار شاه الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى المنصة، مهام إدارة فريق عمل العلامة التجارية المحلي، المؤلف من 300 موظف من ذوي الكفاءات. وسوف يُقدم الفريق المختص في الإمارات، الإشراف الكامل والدعم والعمل على ضمان حسن سير العمليات، وتحقيق زيادة في المبيعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز