جمارك دبي تكرّم كوادرها البشرية بأوسمة إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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كرمت جمارك دبي 90 موظفاً من كوادرها البشرية بأوسمة إكسبو دبي 2020، الذين كانت لهم إسهامات في الحدث الكبير الذي استضافته الإمارات، حيث يأتي التكريم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقدير جهود المشاركين والمتطوعين ممن ساهموا في نجاح إكسبو 2020 دبي.

وهنأ أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الموظفين على تميزهم في المشاركة والتعامل مع أحد أكبر المعارض العالمية، لافتاً إلى أن موظفي جمارك دبي أسهموا في تكريس مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية القادرة على تنظيم المعارض العالمية وفق أعلى المعايير.

ولفت إلى جهود الدائرة خلال فترة إقامة معرض إكسبو 2020، والتي جاءت من خلال تسهيل الإجراءات والخدمات الجمركية المقدمة للمشاركين في المعرض من أجل دعم الدور الحيوي لهذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة الإمارات كمركز أساسي للتبادل التجاري بين كل القوى الاقتصادية الدولية،.

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