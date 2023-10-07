مؤشر ثقة مجتمع الأعمال في عجمان يرتفع 44 نقطة بالنصف الأول

المصدر: عجمان ـ وام

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سجل مؤشر ثقة مجتمع الأعمال المركّب في عجمان زيادة قدرها 44 نقطة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالنصف الثاني من العام الماضي بحسب مسح أجرته دائرة التنمية الاقتصادية، حيث بلغ المؤشر 136 نقطة، بنحو 125 نقطة للثقة عن الوضع الاقتصادي الحالي، و146 نقطة لمؤشر الثقة في مستقبل الاقتصاد ما يوحي بثقة عالية وتوقعات إيجابية إزاء الوضع الاقتصادي العام في الإمارة.

وقال عبدالله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة: نجد عموماً حالة من التفاؤل العام في أوساط الشركات بين كافة قطاعات الأعمال، ويعود ذلك إلى المبادرات التحفيزية والإجراءات الهادفة لتعزيز بيئة الاستثمار وسهولة الأعمال وتمكين الشركات من الحفاظ على قدرتها التنافسية، وخلق فرص اقتصادية جديدة لهم، ودأبنا على العمل مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم مجتمع الأعمال، وإبراز مكانة عجمان كأفضل الملاذات الاستثمارية.

بدوره، قال سعيد حمود سعيد، مدير مكتب عجمان للتنافسية في الدائرة إن مكتب عجمان للتنافسية يعمل على رصد وقياس ودراسة كافة المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بقطاعات الاستثمار والأعمال، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية، مشيراً إلى أن مؤشر ثقة مجتمع الأعمال يعد من أهم المؤشرات التي يقيسها المكتب بشكل نصف سنوي، للتعرف على رؤى وتوقعات أصحاب الأعمال بشأن التطورات الاقتصادية.

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