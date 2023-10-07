إطلاق مبادرة «ألف جناح» لتدريب 1000 طالب بقطاع الطيران في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ومطار رأس الخيمة الدولي، الالتزام بمواصلة تطوير وازدهار قطاع الطيران المدني في الدولة، وتعزيز القطاع كله بالقدرات الوطنية بالعمل مع الإمارات الأخرى على ذلك، والتواصل عالمياً، مشيراً إلى إطلاق مبادرة «ألف جناح»، التي تستهدف تدريب وتعريف 1000 طالب وطالبة بخدمات الطيران المدني والمطارات، وخلق فرص ومسارات رحبة للارتقاء بمسيرة قطاع الطيران المدني تأسيساً على إسهامات كوادرنا المواطنة الشابة.

وأوضح القاسمي، خلال فعاليات الاحتفال بيوم «الطيران المدني الإماراتي» تحت شعار «مستقبل الطيران بأيدٍ إماراتية» بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، أن القطاع يسهم بنحو 200 مليار درهم إماراتي، أي ما يعادل 37% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مؤكداً أن صناعة الطيران متغيرة باستمرار، ومليئة بالفرص الوظيفية الاستثنائية، وجاء الالتزام الراسخ من دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، بالارتقاء بمسيرة قطاع الطيران المدني في الدولة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الهادفة إلى تعزيز القطاع كله بالقدرات الوطنية.

وأكد القاسمي أن الإمارات حققت لحظة فارقة بمقاييس التطور العالمي في صناعة الطيران المدني، عبر رصد مؤشرات النمو المتسارعة في حركة الطيران المدني من الإمارات إلى دول العالم.

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