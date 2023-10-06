مليار درهم معاملات CCAvenue.ae شهرياً في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت العلامة التجارية الرئيسية لبوابة الدفع، CCAvenue.ae، التابعة لشركة الخدمات المالية الهندية، Infibeam Avenues Ltd، والتي تعتمد في الإمارات على الشركة التابعة لها Avenues World FZ LLC، عن تحقيق معاملات بقيمة مليار درهم شهرياً في أغسطس 2023 في الإمارات.

CCAvenue.ae هي واحدة من أكبر شركات بوابات الدفع في الإمارات، وتقدم للتجار إمكانية تحصيل المدفوعات من عملائهم سواء عبر الإنترنت أو من المتاجر الفعلية. إنها بوابة دفع معتمدة من PCI-DSS المستوى 1 كما تقدم أفضل بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الرئيسية، وApple Pay، وSamsung Pay، وChina Union Pay، وUAEPGS (من قبل مصرف الإمارات المركزي) وPayit Wallet.

وقال فيشواس باتيل، المدير العام المشترك لشركة Infibeam Avenues Ltd. «نحن مبتهجون بشكل كبير بهذا الإنجاز المهم الذي يعكس الزخم المستمر لـ CCAvenue.ae في دولة الإمارات. فهذا الإنجاز الملحوظ شهادة على نمونا الاستثنائي واستقبالنا الثابت بين مجموعة متنوعة من التجار الكبار والصغار الذين يعملون في مجالات البيع سواء عبر الإنترنت أو في الواقع الفعلي».

وتُعد Infibeam Avenues Ltd أول شركة في التكنولوجيا المالية في الهند تتوسع عالمياً وتدخل الأسواق الخارجية مع CCAvenue.

منذ بدء نشاطها في الإمارات عام 2015، قامت CCAvenue.ae بمعالجة أكثر من 24.5 مليار درهم من المعاملات وكما عالجت ما يقرب من 23.5 مليون معاملة.

ومن المقرر أن تطلق الشركة CCAvenue TapPay (SoftPoS) في سوق الإمارات لتقديم خيارات الدفع في المتاجر دون اتصال التجار بالإنترنت. كما يستطيع برنامج الدفع المبتكر، والذي يمكن تنزيله من جوجل بلاي ستور، تحويل أي جهاز محمول مزود بتقنية NFC إلى أجهزة نقاط بيع سهلة الاستخدام، مما يتيح الدفع بالبطاقة عن طريق إجراء عمليات دفع بسيطة بنقرة واحدة فقط.

وأضاف فيشال ميهتا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة Infibeam Avenues Ltd: «خلال الستة أشهر السابقة، شهدت CCAvenue.ae زيادة مذهلة بلغت 5 مرات مضاعفة في معاملاتها، وهذا إنجاز يؤكد بالفعل على اهتمامنا بتقديم حلول دفع عالية الجودة. ويمكن أن نُرجع هذا النمو السريع مباشرةً إلى التحول الرقمي النابض بالحياة الذي يجتاح دولة الإمارات، وهي الحركة التي دعمتها المبادرات لحكومة الإمارات في السنوات الأخيرة».

التحول الرقمي

وفي فبراير 2023، قام مصرف الإمارات المركزي (CBUAE) ببدء «برنامج تحويل البنية التحتية المالية» بهدف تسريع عملية التحول الرقمي للخدمات المالية. الأهداف الرئيسية لمبادرات الدفع الرقمي لدى مصرف الإمارات المركزي هي تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، وتشجيع الابتكار في مجال الدفع، وزيادة الأمان والكفاءة، والعمل في نهاية المطاف نحو تحقيق مجتمع بدون نقود.

وفقاً لبيانات Statista، من المتوقع أن يصل حجم سوق الدفع الرقمي في الإمارات إلى 28.74 مليار دولار هذا العام، في حين من المتوقع عالمياً أن يصل إجمالي قيمة المعاملات في القطاع إلى 9.46 تريليونات دولار.

ويضيف ميهتا: «في الوقت الحالي، يستخدم أكثر من 5000 تاجر في الإمارات العربية المتحدة موقع CCAvenue.ae، مع توقعات أن يتضاعف عددهم في السنة المالية 23-24 بفضل مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها حكومة الإمارات».

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