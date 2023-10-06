1.3 مليار درهم تحويلات مالية عبر «بوتيم» في 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «أسترا تك»، المجموعة المتخصصة في التكنولوجيا الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن زيادة استثنائية في حجم التحويلات المالية عبر خدمة PayBy للتكنولوجيا المالية، التي تدعمه منصة «بوتيم».

حيث ارتفعت معاملاتها بمقدار 41 ضعفاً، منذ إطلاقها في يناير 2023، ما عزز مكانة منصة «بوتيم» في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات، وترسيخ حضورها المالي بما يضاهي إمكانات البنوك التقليدية.

ويأتي هذا التحول مدفوعاً بالتوسع في قاعدة مستخدميها، التي تتجاوز حالياً 150 مليون مستخدم، مما يعكس تنامي اعتماد المستخدمين لحلول المنصة بشكل ملموس.

قفزة المعاملات

وشهد تطبيق «بوتيم» فائق القدرات والمدعوم من PayBy زيادة في عدد المعاملات، منذ شهر يناير بنسبة 75% على أساس ربع سنوي في مختلف منتجات التكنولوجيا المالية التي يقدمها.

وتبرز ممرات التحويلات المالية من السوق الإماراتية إلى الهند، تليها باكستان والفلبين، باعتبارها الأهم في هذا المجال، وسجلت المنصة نسبة نجاح بلغت 98% في جميع المعاملات، التي تمت معالجتها حتى الآن.

ويشكل إنجاز «بوتيم» ثمرة عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية، التي قامت بها المنصة، والتي لعبت دوراً فعالاً في دعم هذا النمو، بما في ذلك التعاون مؤخراً مع شركة «فوري» في مصر، والاستحواذ على شركة «واي فاينانس» في الفلبين.

تحالف استراتيجي

وعقدت «بوتيم» تحالفاً استراتيجياً مع شركة «موني جرام» مطلع العام الجاري ترسيخاً لدورها الرائد في قطاع التحويلات المالية، وتسهيل المعاملات المالية عبر الحدود.

كما تعاونت «أسترا تك» مؤخراً مع «ماستر كارد»، لتعزيز إمكاناتها، من خلال تقديم بطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات من علامة «بوتيم»، وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي «أسترا تك» لتمكين مليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم من إجراء المعاملات بالاعتماد على شبكة من الحلول المتكاملة والشراكات الاستراتيجية.

منتجات مبتكرة

وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس المشارك لشركة «أسترا تك» والرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «برزت شركتنا خلال أشهر قليلة بصفتها لاعباً أساسياً في قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات، فسرعان ما بدأنا نشهد إنجازات رؤية تطبيقنا فائق القدرات، وهو ما يعكس إمكاناتنا الكبيرة ومنتجاتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وتطورت «بوتيم» لتصبح منصة واسعة النطاق تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

بما في ذلك المعاملات بين العملاء والتحويلات المالية الدولية وإصدار البطاقات، وتتيح منهجية المنصة الشاملة للأفراد غير القادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية إجراء معاملات عالمية سلسة، مما يعود بالفائدة على المستخدمين والتجار على حدٍسواء».

نقلة نوعية

وتؤكد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والحلول المبتكرة التي تقدمها «أسترا تك» التزام المنصة بإحداث نقلة نوعية في مشهد التحويلات المالية، فضلاً عن سعيها لريادة الخدمات المالية التحويلية المقدمة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويمثل هذا الإنجاز المهم قفزة تحويلية نحو بناء اقتصاد إماراتي يركز على الحلول الرقمية، ويجمع بسلاسة بين الابتكار والشمولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز