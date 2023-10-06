"غرفة دبي" تنظم ندوة حول تعزيز دور القطاع الخاص في دفع أجندة الاستدامة مع اقتراب COP28

المصدر: البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، ندوة إلكترونية خاصة للتوعية بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة الاستدامة، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المقبل في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.

وشكلت هذه الندوة، التي نُظمت بالتعاون مع مؤتمر الأطراف (COP28) وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، فرصةً فريدةً لمجتمع الأعمال العالمي لمعرفة المزيد حول الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف COP28))، واستكشاف سبل التعاون لدعم هذه الأولويات بشكل فاعل. واستقطبت الندوة أكثر من 325 مشاركاً من 237 شركة، وتضمنت كلمةً افتتاحيةً ألقاها سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وفي كلمته خلال الندوة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "إن أي تقدم في العمل تجاه القضايا البيئية متوقف على وجود نهج شامل يجمع الجهات الحكومية الرئيسية وأعضاء مجتمع الأعمال. واليوم، أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص أكثر أهميةً من أي وقت مضى في ضوء سعينا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء مستقبلٍ مستدام. وتلتزم غرفة تجارة دبي بلعب دور رئيسي في دفع هذه الجهود قدماً".

وأضاف لوتاه قائلاً: "نهدف إلى بناء مجتمع أعمال قوي وفاعل يواظب على دفع عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ويمتثل كلياً لأهداف تغير المناخ الوطنية والعالمية".

تندرج ندوة "الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28: فرص مجتمع الأعمال للمساهمة الفاعلة" في إطار سلسلة ندوات "المعرفة المستدامة" التي تنظمها غرفة تجارة دبي. وتضمنت الندوة التي استمرت لمدة ساعتين مجموعة من الكلمات الملهمة التي ألقاها المشاركون، تناولت الندوات سبل تعزيز إشراك قطاع الأعمال خلال فعاليات مؤتمر الأطراف وتعمقت الندوات في ثلاثة مواضيع رئيسية هي التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها، ومبادرة "مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغير المناخ" التي تم إطلاقها مؤخرا. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الندوات عدة عروض تقديمية قدمها مجموعة من أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، كما استكشف المشاركون التحديات والفرص المحيطة بالتحوّل نحو اقتصاد أكثر استدامةً عبر فقرة من الأسئلة والأجوبة التفاعلية.

وتبني الجلسة على النجاح الذي حققته فعالية "الطريق إلى COP28"، والتي أُقيمت في مايو وجذبت أكثر من 700 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يستعد مركز أخلاقيات الأعمال، التابع لغرفة تجارة دبي لإطلاق حدثه السنوي "أسبوع الاستدامة" والذي يمتد من 9 إلى 13 أكتوبر، وسيتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المصممة لدفع مسيرة الإمارة نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.

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