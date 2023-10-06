بيع أغلى شقة فندقية في دبي اليوم بـ 200 مليون درهم

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري المحلي.

وبلغ سعر بيع الشقة الفندقية 200 مليون درهم وتقع في مشروع برج ون زعبيل الذي تطوره إثراء دبي، شركة التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وتبلغ مساحة الشقة الفندقية في ون زعبيل 41737 قدما مربعا، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 4791 درهماً.

ومن المتوقع افتتاح ون زعبيل قريباً، ويضم إلى جانب الشقق السكنية والوحدات المكتبية والتجارية منتجعاً تديره العلامة العالمية ون آند أونلي، 94 وحدة من مساكن ون آند أونلي الخاصة و229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً، بالإضافة إلى فندق سيرو الذي سيدير 132 غرفة ضيوف فندقية، ونادياً رياضياً مخصصاً للياقة.

يذكر أن ثاني أغلى شقة فندقية في دبي قد تم تسجيل بيعها رسمياً في العام الماضي بقيمة 105 مليون درهم، وتقع في مشروع جميرا مرس العرب، وتليها في المركز الثالث شقة فندقية بيعت في مجمع "كلوب فيلاز" بنخلة جميرا عام 2021 بقيمة 77 مليون درهم.

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