1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 1.6 مليار درهم، مع تسجيل 318 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 289.94 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 957.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في نخلة جبل علي .

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 20 مبايعة بقيمة 89.21 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى مع 6 مبايعات بقيمة 26.02 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 220 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 95 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 29.02 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 88.94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 355.19 مليون درهم منها 9 رهونات أراض بقيمة 15.09 مليون درهم و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 340.1 مليون درهم.

وتم تسجيل 21 هبة بقيمة 31.86 مليون درهم أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 10.21 ملايين درهم.

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