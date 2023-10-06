«الاتحاد العقارية» يقفز %5 و«إعمار العقارية» يتصدر التداولات

المصدر: دبي- محمد عباس

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تصدر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات 8 أسهم بسوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنسبة 5.2%، ليغلق عند 0.401 درهم، وذلك بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاقية التسوية بين الشركة، ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4142.92 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.18%، واستحوذت 3 أسهم على نحو نصف سيولة سوق دبي المالي الإجمالية بنسبة 53.7%، وهي «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«شعاع كابيتال»، بسيولة 267.5 مليون درهم.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدره تداولات السوق، مسجلاً سيولة ناهزت 148.4 مليون درهم، ليغلق عند 7.8 دراهم.

وارتفع في سوق دبي أسهم «أمان» 4.2%، و«اكتتاب القابضة» 3.9%، و«بي أتش إم كابيتال» 3.2%، و«الإثمار القابضة» 3%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9762.17 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.63%، وشهد السوق صعود أسهم «فودكو الوطنية» 6%، و«بنك الشارقة» 4.3%، و«ألفا ظبي القابضة» 2.8%، و«منازل» 2.8%، و«الجرافات البحرية» 1.9%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 215 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 114.3 مليون درهم، ليغلق عند 20.36 درهما.ً

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.47 مليار درهم، موزعة بواقع 968.2 مليون درهم في سوق أبوظبي، و497.97 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 615.15 مليون سهم، عبر تنفيذ 25.2 ألف صفقة.

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