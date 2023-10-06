تعاون بين «مالية ومصرف عجمان» للارتقاء بجودة خدمات المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

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بحثت دائرة المالية في عجمان مع مصرف عجمان سبل توظيف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتعزيز كفاءة العمل المالي والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين بما يسهم في رفع مستوى رضاهم.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الطرفان مؤخراً في مقر الدائرة بحضور مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وبحث الاجتماع عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك، وفرص توطيد أواصر العمل والتنسيق المتبادل في المبادرات والمشاريع المستقبلية الرامية إلى الارتقاء في آليات تقديم الخدمات المالية في إمارة عجمان بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.

وأكد مروان آل علي حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك مع القطاع المصرفي وتفعيل دوره لدفع عجلة التنمية المستدامة في عجمان، ومشيداً بالدور الذي يلعبه القطاع في دعم اقتصاد الإمارة.

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