نظر إعادة الهيكلة لـ«دريك آند سكل» 9 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «دريك آند سكل» أن المحكمة قررت إعادة الاستئناف للمرافعة فيما يتعلق بدعوى إعادة الهيكلة.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة أنه عقدت محكمة الاستئناف جلستها لنظر الدعوى، في 4 أكتوبر الجاري، حيث قررت إعادة الاستئناف للمرافعة، وذلك لتقديم الشركة إيضاحات متعلقة ببعض النقاط المتعلقة بمخرجات خطة إعادة الهيكلة التي تمت تحت إشراف لجنة إعادة التنظيم المالي.

وقالت: «إنه نتيجة لذلك، فقد حددت المحكمة جلسة 9 أكتوبر 2023، لنظر الاستئناف».

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