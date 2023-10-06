«الاتحاد العقارية» تعلن بدء تنفيذ التسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية بدء تنفيذ اتفاقية التسوية التي تم إبرامها مع خليفة الحمادي، رئيس مجلس الإدارة السابق وأفراد عائلته وآخر. وجاءت هذه الخطوة بعد التوقيع على الاتفاقيات الجانبية مع كل من أمين الحفظ ووكيل الضمان، وبعد موافقة أغلب المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقدة في 17 أبريل على الدخول باتفاقية التسوية مع خليفة الحمادي وأفراد عائلته وآخر، ليتم بموجبها سداد مبلغ التسوية والبالغ 620 مليون درهم إلى الشركة من خلال دفعات مجدولة. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن الجهود التي تبذلها الشركة في إطار استراتيجية التعافي.

وقال المهندس عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: «يسرنا إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التسوية المبرمة بين الاتحاد العقارية وخليفة الحمادي. ونؤمن بأن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول لشركة الاتحاد العقارية، وتتيح لنا تركيز جهودنا على أعمالنا ومشاريعنا وخطط ومبادرات النمو الاستراتيجية». واستغرق إتمام تنفيذ الاتفاقية وقتاً نتيجة المراجعات المفضلة التي أجراها أمين الحفظ ووكيل الضمان وغيرهم من الأطراف الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقيات.

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