«نوتريدور» تفتتح مصنعاً للألبان في «دبي الصناعية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نوتريدور»، المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والتابعة لمجموعة «تي جي آي»، عن افتتاح مصنعها الأول الحديث لإنتاج الألبان في الإمارات، وذلك في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، بتكلفة بلغت 75 مليون درهم.

وتستهدف الشركة تلبية الطلب على منتجات الألبان عالية الجودة تحت علامتها التجارية «أبيفيا». وتبلغ المساحة الإجمالية للمصنع الجديد 100 ألف قدم مربعة، وقد تم إنشاؤه في غضون أقل من عام، علماً بأنه مجهز بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال تصنيع الألبان لتعزيز قدرة «أبيفيا» على مواصلة توفير منتجات عالية الجودة لعملائها. ومن شأن بدء العمليات التجارية في المصنع أن يُضاعف القدرة الإنتاجية لعلامة «أبيفيا» لتصل إلى 120 ألف لتر من الحليب يومياً.

حضر حفل تدشين المصنع نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، منهم المهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، وسنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة «نوتريدور».

مشاريع

وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: يعد افتتاح المصنع دليلاً على الدعم المتواصل الذي توفره مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية في إطار التزامهما بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الجديدة؛ ما يسهم بشكل مباشر في خطط التنويع الاقتصادي بدبي وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويأتي إطلاق مصنع الألبان الحديث مؤخراً في الوقت الذي تسعى فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى الاستفادة من الدعم المشترك الذي توفره الجهات المعنية والشركاء للمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الإمارة، حيث تعد خطوة مهمة على صعيد المبادرة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد بيئة ترعى ريادة الأعمال وتحتضن الابتكار وتحفز التوسع الاقتصادي. ونحن ملتزمون بدعم مبادرات النمو والاستثمار المماثلة، لما لهما من دور فعال في تحفيز التقدم الاقتصادي والإسهام في رفد النمو المستدام للإمارة.

وسيعمل المصنع الجديد على توفير منتجات الألبان ذات القيمة المضافة، بما يدعم أهداف «نوتريدور» المتمثلة في الحد من الاعتماد على الاستيراد وترسيخ مكانتها ضمن قطاع الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي. وتتوقع «نوتريدور» تحقيق إيرادات بقيمة 110 ملايين درهم إماراتي من تشغيل المصنع.

أمن غذائي

وقال سعود أبو الشوارب: تزداد اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التصنيع المحلي ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في ظل تطور الظروف الاقتصادية والبيئية حول العالم، فتعزيز سلاسل التصنيع المحلية هو من الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي على البيئة على الصعيد العالمي.

وأضاف: يعد افتتاح مصنع «نوتريدور» بمنزلة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي، وسوف يسهم موقعه الاستراتيجي ضمن مدينة دبي الصناعية في مواصلة تعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والإقليمي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في الإمارات. ويؤكد المصنع الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي الصناعية في دعم والإسهام في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

كفاءات محلية

وقال سنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة «نوتريدور»: يعد افتتاح هذا المصنع إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة «نوتريدور» وعلامتها التجارية «أبيفيا»، حيث سيتيح لنا ذلك تصنيع منتجاتنا محلياً؛ وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان عالية الجودة في المنطقة.

وأضاف: نحرص على الإسهام في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي في الإمارات. وفي ظل توجه المزيد من السكان نحو المنتجات الغذائية عالية الجودة في الإمارات، نفخر في «نوتريدور» بإسهامنا في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات» من خلال افتتاح مصنعنا الجديد في مدينة دبي الصناعية.

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