إقبال كبير على شراء الفلل في دبي خلال الشهر الماضي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منصة «بروبرتي فايندر» عن نمو قوي في الإقبال على شراء الفلل في دبي خلال سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى %43 مقابل %39.8 في سبتمبر 2022.

وذكرت المنصة في تقرير لها أن %57 من الباحثين عن منازل والمهتمين بشراء العقارات بحثوا عن شقق سكنية، بينما اهتم 43 % بالبحث عن الفلل والـ«تاون هاوس». وفي قطاع الإيجار، بحث 81 % من المستأجرين عن الشقق، في حين حظيت الفلل باهتمام 19 % منهم.

وحازت الشقق المفروشة اهتمام 69.7 % من المستأجرين، بينما تركزت 28.9 % من الطلبات على الوحدات غير المفروشة. أما المستأجرون القادرون على تحمل كلفة استئجار الفلل أو وحدات تاون هاوس، فقد فضل نحو 57 % منهم وحدات غير مفروشة، بينما بحث 43 % عن وحدات مفروشة.

وأفادت البيانات أن 38 % من المستأجرين بحثوا عن وحدات سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة، و29 % عن وحدات مكونة من غرفتي نوم، و23 % عن وحدات استوديو، بينما حظيت وحدات الفلل والـ«تاون هاوس» المؤلفة من 3 غرف نوم على النسبة الكبرى من اهتمام المستأجرين مسجلة %49، بينما اهتم %31 باستئجار وحدات مكونة من أربع غرف نوم أو أكثر.

وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: شهدنا تغييرات في اهتمامات الباحثين عن منازل في دبي، بدءاً من زيادة الملكية وحتى المشاريع الجديدة. اليوم توفر العقارات في الإمارات خيارات متنوعة لجميع الباحثين، سواء كان ذلك ضمن عملية الشراء أو الإيجار. ومع اقترابنا من الربع القادم، نؤكد الالتزام بمنح الإمكانات الأكبر لنمو العقارات في المنطقة من خلال مجموعتنا الواسعة من الأدوات المصممة لجعل رحلة الباحثين عن منازل ممتعة وسلسة.

ضمت قائمة المناطق الأكثر بحثاً عنها لاستئجار الشقق، دبي مارينا، الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، أبراج بحيرة جميرا، بينما حظيت دبي هيلز إستيت وجميرا والبرشاء ودبي هيلز 2 (أكويا) والمرابع العربية باهتمام ملحوظ من قبل الباحثين عن استئجار الفلل أو التاون هاوس. وحافظت بعض المناطق على صدارتها في قائمة المناطق الأكثر بحثاً فيها عن الشقق بغرض التملك في سبتمبر، وهي: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، نخلة جميرا، في حين احتفظت دبي هيلز إستيت والمرابع العربية ونخلة جميرا».

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