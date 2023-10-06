«إيدج» تصنع أداة حفر لـ «ويذرفورد إنترناشيونال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إي بي آي» الرائدة في الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع بالإمارات التابعة لمجموعة «إيدج»، عن استكمال صناعة أداة قطع قبل الحفر متخصصة بقطاع النفط والغاز، حيث تم تسليمها بنجاح لشركة «ويذرفورد إنترناشيونال» الكبرى متعددة الجنسيات، والتي تعمل في مجال خدمات حقول النفط حول العالم.

تم الإعلان عن ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتعتبر أداة القطع قبل الحفر التي تم استكمالها بنجاح في الإمارات مصنوعة من السبيكة الفائقة «Incoloy 625» وطولها 4.75 أمتار.

وتحتوي على تجاويف مستشعرات مُصنعة آلياً بشكل معقد، ومنافذ ذات زوايا حادة، وطلاء كسوة الليزر، وأداة طرق موضعية، ما يؤدي إلى تحسين الإجهاد التشغيلي. وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي آي»: إن تسليم أداة الحفر المبتكرة هذه إلى «ويذرفورد» يسلط الضوء على قدرات وخبرات فريقنا الرائعة ويؤكد التزام «إي بي آي» بدعم الهندسة الدقيقة في الإمارات. نفخر بتطوير القدرات الهندسية الدقيقة للدولة في صناعة النفط والغاز الإقليمية، وتؤكد «إي بي آي» التزامها بتوفير حلول تصنيع آلي متطورة ومخصصة وتتطلع إلى توفير المزيد من المكونات المتخصصة للغاية لشركائنا في قطاع النفط والغاز.

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