«دانوب هوم» تقدم خيارات غير محدودة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت شركة دانوب هوم، العاملة في مجال تحسين المنازل وتجارة التجزئة للأثاث في دول مجلس التعاون الخليجي، عن سلسلة من التطورات التي تعد بتحسين الطريقة التي يتسوق بها العملاء لشراء منازلهم من خلال متجرها الرئيسي المتجدد في رأس الخيمة. وكانت صالة العرض في رأس الخيمة أول صالة عرض لدانوب هوم على الإطلاق والتي بدأت في عام 2008. وكانت تُعرف في البداية باسم دانوب بيلد مارت، قبل أن تخضع لعملية تغيير العلامة التجارية لتصبح دانوب هوم.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة الدانوب: إن النهج القديم المتمثل في عرض المنتجات ببساطة للعملاء للشراء، على الرغم من نجاحه، ليس هو النهج الأفضل عندما يتعلق الأمر بتلبية احتياجات العملاء، ومع قاعدة عملاء متنوعة بمتطلبات متنوعة، تم تصميم طريقة العرض الجديدة داخل المتجر مع وضع العملاء واحتياجاتهم في الاعتبار مع شاشات عرض مصممة بذكاء لتعرض الإمكانات التي تحملها المساحات المختلفة في المنزل.

يمتد دانوب هوم رأس الخيمة على مساحة 60,000 قدم مربعة ويتميز بمجموعة جديدة تماماً من المنتجات عالية الجودة عبر مجموعة واسعة من الفئات بما في ذلك الأثاث المنزلي وأثاث الحدائق، والديكور، والأدوات المنزلية، والأجهزة والمعدات، والإضاءة والثريات، والأدوات الكهربائية، وتجهيزات الحمامات. والسيراميك والأرضيات والسجاد والستائر الجاهزة والقابلة للتخصيص والمطابخ المعيارية، وغير ذلك الكثير، مع حرصها الشديد على التنوع والابتكار، تضمن دانوب هوم وجود ما يناسب الجميع في هذه المجموعة الواسعة، والتي تلبي مختلف الأذواق.

وأكد سيد حبيب، المدير الإداري لدانوب هوم، على نهج العلامة التجارية الذي يركز على العملاء، قائلاً: «تجربة التسوق الخاصة بالعملاء هي أولويتنا. لقد قمنا بإعادة تصميم متجرنا بدقة لنوفر رحلة سلسة أثناء استكشاف مجموعتنا الواسعة من المنتجات.

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