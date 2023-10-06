شراكة استراتيجية بين «نخيل» و«أدرياتيك ماريناس»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «نخيل» شراكة استراتيجية مع «أدرياتيك ماريناس»؛ المطور والمالك والمشغل لأرقى مرسى لليخوت الفاخرة في العالم «بورتو مونتينيغرو» الحائز شهادة الاعتماد البلاتينية المرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطاني.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «أدرياتيك ماريناس» من خلال منصتها لإدارة المرسى «إم-ماريناس باي بورتو مونتينيغرو» بتقديم معاييرها التي لا مثيل لها في إدارة المراسي وخبرة مجتمع اليخوت الفاخرة لتعزيز مجتمعات «نخيل» السكنية المطلة على الواجهة البحرية التي تقدم تجارب معيشية مبتكرة لأنماط الحياة العصرية العالمية.

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