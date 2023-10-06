«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» بدبي تبحث مع تجار الخضار والفواكه تعزيز التجارة عبر السفن الخشبية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، لقاءً موسعاً مع تجار الخضار والفواكه بسوق الحمرية في إمارة دبي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين المكتب الملاحي ومتعامليه من مختلف القطاعات التجارية عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية.

وأشار سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى أن المؤسسة تفخر بتقديم خدماتها لنخبة من المتعاملين المميزين في القطاع التجاري والاقتصادي بلغ عددهم أكثر من384 ألف متعامل من الأفراد والشركات؛ لذلك تحرص المؤسسة على الحفاظ على قاعدة متعامليها من خلال تعزيز عمليات التواصل معهم عبر عقد اللقاءات الدورية وورش العمل لمناقشة سبل تطوير التجارة، ووضع المقترحات وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجه مستقبل التجارة.

وأكد بن سليم أن مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية يعتبر النافذة التجارية الأولى والمحطة الأهم لكثير من التجار في الدول المجاورة، الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة للتجارة، وإيماناً منا بأهمية وعراقة التجارة عبر السفن الخشبية حرصنا بشكل دوري من خلال فريق عملنا في مكتب الوكيل الملاحي ودي بي ورلد وجمارك دبي على عقد اللقاءات مع التجار من مختلف القطاعات التجارية، بما يسهم في خدمتهم بشكل أفضل وتحقق متطلباتهم وسعادتهم؛ وبالتالي الحفاظ على حجم النشاط التجاري عبر السفن الخشبية في الإمارة، وجعل دبي وجهة تجارية مفضلة للتجار والمستثمرين، ونسعى لاستقطاب المزيد من الشراكات والمتعاملين، وهو ما يتوافق مع رؤية المؤسسة في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً ومستداماً لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

لقاء

وعقد مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، مؤخراً، لقاءً مع تجار الخضار والفواكه، بحضور ممثلي دي بي ورلد وجمارك دبي وشركات الشحن والتخليص، لمناقشة مقترحات تطوير الخدمات وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه التجار؛ بهدف تقديم خدمات عالية المستوى، كما استمع ممثلو مكتب الوكيل الملاحي إلى احتياجات وملاحظات التجار وبعض المعوقات التي تواجه عملية الاستيراد بشكل عام، وسبل حلها بما يضمن تحقيق مستوى متقدم لرضا المتعاملين.

وخلال اللقاء، أكد محمود خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المكتب يبذل جهوداً كبيرة في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لتجار المواد الغذائية، وعلى رأسها الخضار والفواكه، وذلك من خلال تقديم أفضل التسهيلات لتيسير حركة نقلها ووصولها إلى الأسواق المحلية بسهولة تامة والحفاظ عليها من التلف.

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