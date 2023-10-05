2 مليار دولار استثمارات «أدنوك للإمداد» في سفن صديقة للبيئة

المصدر: أبوظبي - وام

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قال القبطان عبدالكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة، بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.

وأضاف: إن 37% من سفن «أدنوك للإمداد والخدمات» مجهزة بنظام ذكي لمراقبة السفن مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومملوكة للشركة بالكامل، ما أسهم في تحقيق نتائج واضحة في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات أسطول الشركة بأكثر من 20% بين عام 2018 وعام 2022.

وأشار إلى أن جهود الشركة في مجال الاستدامة تركز على إزالة الكربون من القطاع البحري، ودعم جهود تسريع الحد من الانبعاثات من أجل الإسهام في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050، فيما تتبنى الشركة الابتكار التكنولوجي للتعجيل بإحراز التقدم، من خلال استخدام خيارات الوقود الأنظف وتكنولوجيا الجيل التالي من المحركات والسفن ذات الانبعاثات المنخفضة وأنظمة الإدارة الفعالة للطاقة.

وفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية اتخذت الشركة إجراءات فعالة، لضمان امثتال أسطولها البحري لأهداف المنظمة البحرية الدولية لعام 2030.

وتشمل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في تطوير وقود أنظف وصديق للبيئة، وتصميم سفن منخفضة الانبعاثات، واعتماد أنظمة إدارية متطورة من حيث كفاءة استخدام الطاقة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 21% في كثافة الكربون منذ عام 2018، مع تحديد هدف لخفض كثافة الكربون بنسبة 40%، بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016، إضافة إلى انخفاض بنسبة 40% في استهلاك الوقود للأسطول، الذي يعمل على الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 مقارنة بعام 2012.

تجهيز 37% من السفن بأنظمة مراقبة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تملكها الشركة واستخدام وقود حيوي لتشغيل 13 سفينة منذ عام 2020.

وتوفر الشركة حالياً الدعم إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة، وتطمح إلى تحقيق المزيد من التوسع على المستوى العالمي الدولي، فيما تبحث الشركة باستمرار في مجالات جديدة من فرص نمو الأعمال، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي تقدم فرص نمو إضافية لأعمال الشركة مثل امتلاك وتشغيل الناقلات الخضراء، التي تعتمد على وقود الميثانول والأمونيا المنخفض الكربون لنقل الهيدروجين النظيف.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 5 قواعد لوجستية ومرافق تخزين، فيما توظف الشركة أكثر من 7,000 شخص، وأكثر من 3,200 بحار، مع معدل توطين يبلغ أكثر من 48.2%.

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