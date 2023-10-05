دبي تجمع 150 جهة عارضة من 50 دولة في «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، خلال الفترة بين 15 أكتوبر وحتى 18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في موقع مشترك مع معرض «إكسباند نورث ستار»، وفي إطار فعاليات «جيتكس جلوبال 2023».

وتوفر القمة منصة مثالية للتعرف على عالم العملات المشفرة، والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير النظام البيئي في القطاع.

سيشارك في القمة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، تشمل مؤسسات رائدة مثل 1inch Network وFireblocks وBitGo وBitGet وBinance وRepublic Crypto وAnimoca وSandbox، حيث ستستعرض وجهات نظرها ورؤيتها بشأن العديد من الموضوعات، التي تعنى بالقطاع، بما فيها دور العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والأصول الافتراضية، ودور العملات المشفرة وغيرها من المواضيع.

وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «بصفتها مركزاً للابتكار التكنولوجي تقدم قمة مستقبل البلوك تشين 2023 منصة ديناميكية مصممة لتمكين المبتكرين، وتحفيز نمو القطاع، حيث تستقطب القمة خبراء من شركات تكنولوجية كبرى حكومية، وخاصة وأخرى ناشئة، لتسهم في تعزيز سبل التعاون العالمي لدعم وتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع المتنامية».

تشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن حجم السوق العالمي لتقنية «البلوك تشين» قُدر بمبلغ 10.02 مليارات دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي متوقع (CAGR) 87.7 % من عام 2023 إلى عام 2030، إذ يعد الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والأصول الرقمية محركاً آخر للنمو خصوصاً أن تقنية «البلوك تشين» تدعم معظم العملات المشفرة. ونتيجة لذلك ازداد الاهتمام بكيفية استخدام التكنولوجيا لإنشاء وإدارة الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).

وفي سوق العملات المشفرة يتوقع أن يصل النمو إلى 37.87 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.40% من عام 2023 إلى عام 2027، والمتوقع ارتفاع قيمة السوق إلى 64.87 مليار دولار بحلول عام 2027، كما يتوقع أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة إلى 994.30 مليون مستخدم بحلول عام 2027.

وبدورها تعد إمارة دبي رائدة عالمياً في اعتماد الويب 3.0 والأصول الرقمية، الأمر الذي انعكس في نجاحها باستقطاب أسماء كبيرة في مجال الويب 3.0، جمعت بين منصات تداول الأصول الافتراضية العالمية وشركات العملات المشفرة الرائدة، والشركات المختصة في تقنية «البلوك تشين»، إذ أسست إمارة دبي في العام 2022 سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) باعتبارها الجهة التنظيمية المستقلة والمتخصصة الوحيدة في العالم للأصول الافتراضية لتعمل كونها مسرعاً لاقتصاد رقمي بلا حدود، كما شملت جهود الإمارة في هذا المجال إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين» في العام 2016، واستراتيجية دبي للميتافيرس في العام 2022، لتسهم في تعزيز الاستثمار، ودعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وبما يتماشى مع الدور، الذي تلعبه إمارة دبي في هذا المجال تسلط قمة مستقبل البلوك تشين 2023 الضوء على الاتجاهات الرئيسية، والعوامل التي تدعم ثورة الجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0»، إذ ستتضمن القمة إطلاق برنامج إنسايد ويب ثري – المبتكر الاقتصادي الجديد، والذي سيسلط الضوء على مساهمة البلوك تشين و«ويب 3.0» في إعادة تشكيل القطاع. وعلى صعيد الترفيه يوضح البرنامج الجديد كيف يسهم التحول من «ويب 2.0» في توفير فرص جديدة في السوق لا سيما لصناع المحتوى.

ويتوقع أن يصل عدد حضور «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» إلى أكثر من 100 مستثمر ورائد أعمال، لتشكل القمة منصة للمبدعين وصناع التغيير والمبتكرين، تمكنهم من تحقيق النمو على صعيد أعمالهم بالاستفادة من تقنية «البلوك تشين». وتقام الفعالية في نسختها للعام 2023 برعاية 1inch وCreed & Bear وDMCC وXDC وBing X وBinance وBitget وCircle وSui وBitGo وFireblocks، وغيرها من الجهات الرائدة في القطاع.

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