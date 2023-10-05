مركز دبي للسلع يطلق برنامج الولاء للشركات الأعضاء

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز دبي للسلع المتعددة «مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة»، وهو برنامج ولاء جديد يقدم مجموعة مميزة من الخصومات والمزايا لأعضاء مجتمع أعماله، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة مسجلة.

وستتمكن الشركات الجديدة والحالية من كسب نقاط «مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة» على جميع نفقات أعمالها المعتادة، مثل حزم تأسيس الأعمال والشركات، وخدمات المركز، وتراخيص الأعمال، والتوصيات للانضمام إلى المركز، وتجديد التأشيرات وغيرها المزيد، ويهدف مركز دبي للسلع المتعددة من هذه المبادرة تقديم مستويات دعم أفضل وأشمل لمجتمع أعماله المتنامي باستمرار، مما يعزز مكانته وجهة مفضلة للشركات المحلية والدولية، التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.

ويتيح البرنامج استخدام نقاط المكافآت في العروض الحصرية، بما في ذلك شراء خدمات مركز دبي للسلع المتعددة، والخصومات على عضوية مجموعة من نوادي الأعمال في المركز، وكذلك برنامج العملاء الرئيسيين الحصري في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يقدم خدمات مميزة، ودعماً مخصصاً للأعضاء والعديد من العروض الأخرى. وعند حصول الشركات المسجلة على نقاط البرنامج سيتم تصنيفها وفقاً لثلاث فئات رئيسية– الفضية والذهبية والبلاتينية– كي تستفيد من مجموعة أكبر من المزايا.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «كان الحافز الرئيسي وراء نجاح مركز دبي للسلع المتعددة في جذب عدد قياسي من الشركات الجديدة هو التزامنا وإصرارنا المستمر على تقديم قيمة حقيقية للشركات المسجلة، عبر كل المستويات، ولعل هذا ما يبرز أهمية برنامج المكافآت الجديد، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه الجهود المبذولة، ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تخدم مجتمع أعمالنا، الذي يضم حالياً أكثر من 23 ألف شركة مسجلة، وذلك تماشياً مع مساعينا الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، مما يمكن الشركات من توسيع نطاق عملياتها، واقتناص الفرص المتاحة في بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، انطلاقاً من إمارة دبي».

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