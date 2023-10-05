غرفة دبي العالمية تنسق 160 اجتماع عمل ثنائي لـ 11 شركة من دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تنسيق أكثر من 160 اجتماع عمل ثنائي لـ 11 شركة من دبي، ضمن بعثتها التجارية، التي شاركت مؤخراً في المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة، الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

يعد هذا المعرض واحداً من أكبر معارض المجوهرات في العالم، حيث يعرض قطعاً استثنائية لما يزيد على 3000 عارض من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى تنظيمه برنامج فعاليات متميز لتكريم الأفراد الاستثنائيين الأفضل أداء في هذا القطاع.

وجاء تنظيم البعثة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي أطلقتها غرفة دبي العالمية هذا العام، بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة محددة، والترويج لدبي مركزاً عالمياً للأعمال.

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض شركات تعمل في مجال المجوهرات في إمارة دبي، بمن فيهم تجار الجملة، وتجار البيع بالتجزئة وصانعو وتجار المجوهرات. وشهد جناح الغرفة في المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار، الأمر الذي وفر مجالاً للشركات المشاركة في البعثة، لعرض أحدث منتجاتها وعقد اجتماعاتها الثنائية.

وبهذه المناسبة قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بدعم جهود أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الإستراتيجية حول العالم، ونحرص دوماً على تقديم الرؤى الاستراتيجية، التي تساعد الأعضاء على دخول أسواق جديدة ومضاعفة فرص النجاح فيها. هدفنا تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، ودعم خطة دبي للتجارة الخارجية لزيادة قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ودعم توسع 100 شركة صغيرة ومتوسطة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024».

وخلال عام 2021، حددت دراسة لغرف دبي 26 قطاع لمنتجات توفر فرصاً غير مستغلة بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي، وتم تحديد صادرات المجوهرات في صدارة هذه الفرص والإمكانات غير المستغلة، حيث تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليارات دولار، ويتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار؛ حيث تبلغ قيمة وارداته الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار.

تعمل غرفة دبي العالمية على تمكين شركات الإمارة من التوسع بنجاح نحو الأسواق العالمية، وضمان ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً مهماً للاستثمار الأجنبي المباشر مدعومة بشبكة قوية من المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وتلتزم الغرفة بدعم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية في رفع قيمة تجارة الإمارة من 1.4 تريليون درهم إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026، ودعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز