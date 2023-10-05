حجم اكتتاب «إي دي سي كوربوريشن» يتخطى المعروض بأكثر من عشر مرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ ش.م.ع، وهي أول شركة استحواذ ذات غرض خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيسها بمقتضى شراكة بين «القابضة» (ADQ)، و«شيميرا للاستثمار» عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من عشر مرات، وقد جذب عرض الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة طلباً قوياً من المستثمرين المؤهلين والمؤسسات.

تأتي استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، والذي يتم تنفيذه بالتوازي مع أول عملية اندماج في المنطقة لشركة استحواذ ذات غرض خاص، في أعقاب الإعلان يوم 19 سبتمبر 2023 عن قيام شركة إي دي سي كوربوريشن بإبرام اتفاقية مع شركة «المتحدة للطباعة والنشر» ذات الملكية الفردية المحدودة («UPP»)، والتي مقرها في أبوظبي، وتخضع عملية الاندماج إلى تصويت المساهمين، والمتوقع أن يجري في 12 أكتوبر 2023.

وستقوم شركة «إي دي سي كوربوريشن» بإصدار 73.4 مليون سهم جديد من الفئة (أ)، بسعر 10 دراهم إماراتي للسهم الواحد لمكتتبي الاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة، وكونه جزءاً مع عملية الاندماج، ستقوم «إي دي سي كوربوريشن» بإصدار 62.3 مليون سهم جديد من الفئة (أ)، بسعر إصدار قدره 10 دراهم إماراتي للسهم الواحد لشركة «القابضة» ADQ كونه مقابلاً لتحويل ملكية شركة UPP. وبعد الاندماج ستظل «القابضة» ADQ أكبر مساهم منفرد في الشركة المندمجة، وعند اكتمال الصفقة سيتوفر لدى «المتحدة للطباعة والنشر» مبلغ نقدي وقدره 1.1 مليار درهم، من خلال شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص، والأموال عبر الاستثمارات الخاصة. ستتيح هذه الإيرادات دعم فرص النمو العضوي، وغير العضوي لشركة UPP، ويُظهر الاكتتاب الزائد الثقة القوية لدى المستثمرين بأطروحة الاستثمار الخاصة بشركةـ UPP.

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