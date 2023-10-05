«مبادلة» تستثمر في «أوستيم إمبلانت» الكورية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة أوستيم إمبلانت (أوستيم)، التي تعد أكبر شركة في مجال تصنيع مواد زرع الأسنان في كوريا، وذلك بالتعاون مع «ام بي كيه بارتنرز» و«يونيسون كابيتال».

تحتل «أوستيم» المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة مصنعي مواد زرع الأسنان، ويمتد نشاطها عبر أكثر من 30 سوقاً على مستوى العالم. وتملك الشركة مرافق تصنيع في كل من كوريا والولايات المتحدة تقوم بتوفير مواد ومستلزمات زرع الأسنان والأجهزة الرقمية إلى جانب سلسلة متكاملة من الخدمات المساندة.

وتركز «أوستيم» على مساعدة أطباء الأسنان على تزويد مرضاهم بحلول علاجية متكاملة مريحة للأطباء والمرضى على حد سواء. وتقوم الشركة كل عام بتدريب أكثر من 110.000 طبيب أسنان من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة خاصة تضم 120 مركز تدريب.

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