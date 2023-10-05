«نواتوم» تبيع حصتها في «برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استكمال شركة نواتوم التابعة لها والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات» بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، مما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.

وتعمل «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات» في تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة إضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو، وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، ويرتكز الجزء الأكبر من عملياتها في مدينة برشلونة. و

تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في «مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات» تطوراً مهماً للشركة التي انضمت أخيراً إلى محفظة مجموعة موانئ أبوظبي. وتعكس الخطوة حرص نواتوم على تعزيز محفظتها».

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