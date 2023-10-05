مدينة دبي الصناعية تشارك بمعرض «أنوجا 2023» في ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم والتي تُعدّ من أكبر المجمّعات الصناعية واللوجستية على مستوى المنطقة، تسليط الضوء على القدرات المتقدّمة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية في دبي وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبطة بالأمن الغذائي، وذلك في معرض «أنوجا 2023» التجاري الرائد للأغذية والمشروبات والمقرّر في كولونيا الألمانية في الفترة من 7 – 11 أكتوبر من سنة 2023.

وستشارك مدينة دبي الصناعية إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في هذا المعرض لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة والمستمرّة التي تبذلها دبي ودولة الإمارات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي.

ويُعدّ قطاع الأغذية والمشروبات الممتد على مساحة 23 مليون قدم مربعة من بين القطاعات الاستراتيجية الستة القائمة في المدينة حيث تضم المنطقة الصناعية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات أكثر من 100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية إضافة إلى 67 مصنعاً تعمل بطاقة إنتاجية كاملة. وقد نجحت المدينة في استقطاب نخبة كبيرة من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل «أسماك» و«باتشي» و«تمور البركة» و«بركات كواليتي بلاس».

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «يحظى التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات والحكومات وشرائح المجتمع اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأهمية كبرى في تحفيز الأعمال التجارية الزراعية المستدامة والتشجيع على تبنّي الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، والضرورية لتعزيز مرونة قطاع الأغذية والمشروبات في أنحاء العالم. وبينما تزداد النقاشات في أزمة المناخ العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 في الإمارات، يجب التأكيد من جديد على الارتباط الوثيق بين تحقيق الأمن الغذائي من جهة وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى».

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