9.5 ملايين ليلة فندقية أمضاها الزوار المحليون في فنادق دبي العام الماضي

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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شكلت السياحة الداخلية ركيزة أساسية وداعماً محورياً لقطاع الضيافة في دبي التي نجحت في توفير خيارات ترفيه متعددة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية المختلفة، في ظل تنافس الفنادق والمدن الترفيهية على طرح العروض الترويجية الكبيرة المختلفة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة أن العائلات المقيمة في الإمارات سجلت خلال العام الماضي نحو 9.5 ملايين ليلة فندقية وهو ما شكل نحو 25% من إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها الزوار في دبي، بمتوسط مدة إقامة 2.8 ليلة مقارنة مع 1.9 ليلة فقط في 2019.

وأظهر التقرير أن السياحة الداخلية المزدهرة شكلت إحدى أهم دعائم القطاع السياحي في دبي خلال العام الماضي وهو ما يضاف إلى نمو أعداد الزوار وزيادة عدد الغرف الفندقية في الإمارة. وأضاف: إن عدد الغرف الفندقية في المدينة في طريقه إلى تجاوز 152 ألف غرفة بحلول عام 2024، في ظل التوقعات بدخول العديد من الفنادق إلى السوق من مختلف الفئات، الأمر الذي يعكس جاذبية الإمارة للاستثمارات الفندقية.

وأشار التقرير أن الإمارة نجحت في تقديم منتج فندقي متنوع ومناسب لمختلف أفراد المجتمع، حيث حققت الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم والشقق فندقية أداء متميزاً، وتمكنت من تحقيق متوسط إشغال بلغ نحو 74% و79% على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح دبي في استقطاب شرائح سياحية جديدة من أسواق متنوعة وهو ما انعكس على أداء الفنادق المتوسطة خاصة في مناطق البرشاء وبر دبي، اللتين سجلتا متوسط معدلات إشغال بلغت 77% (بنمو 6% على أساس سنوي)، وديرة، بنسبة 75% (وبنمو 11% على أساس سنوي).

وسجلت الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم التي تمثل 34% من إجمالي مخزون الغرف متوسط إشغال بلغ 70%، وكانت أفضل المناطق أداء هي نخلة جميرا حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم متوسط إشغال بلغ 74% بنمو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفنادق منطقة مرسى دبي 77% بنمو 9%.

وارتفع حجم السوق الفندقية في دبي إلى 146,496 غرفة في 804 فنادق بنهاية عام 2022، مقارنة بـ126,120 غرفة في 741 منشأة قبل ثلاث سنوات، بزيادة قدرها 16% و9% على التوالي.

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